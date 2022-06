SwitchBot zapowiada nowy inteligentny zamek do drzwi za 99 USD, który nie wymaga żadnych narzędzi do instalacji

SwitchBot, firma produkcyjna Małe palce robota do naciskania przełączników Dla Ciebie Smart Home rozgałęzia się jeszcze bardziej. Nowa blokada SwitchBot (99,99 USD) Trzymaj się drzwi, a kciuk automatycznie się obróci i zablokuje. Jest to najprostsze rozwiązanie inteligentnego zamka, jakie kiedykolwiek widziałem. SwitchBot twierdzi, że można go zainstalować w kilka sekund, ponieważ nie trzeba usuwać żadnej części istniejącego zamka drzwi. Ale wygląda to trochę inaczej.

Blokada tablicy rozdzielczej jest dostępna 20 czerwca w Amazon i The Zwrotnica Oszczędzaj dzięki dwóm kompatybilnym klawiaturom – SwitchBot KeyPad (29,99 USD) i czytnikowi linii papilarnych z SwitchBot KeyPad Touch (59,99 USD).

Jako blokada Bluetooth, możesz sterować blokadą SwitchBot za pomocą smartfona lub Apple Watch, gdy jesteś blisko drzwi. Posiada również funkcję automatycznej blokady. Aby dodać sterowanie głosowe za pośrednictwem Google Home lub Alexa Amazon i sterować blokadą, gdy jesteś poza domem za pomocą aplikacji SwitchPot, musisz wybrać i Mini hub SwitchBot (39 USD) Włóż go do gniazda USB obok zamka.

Firma twierdzi, że zamek jest kompatybilny z większością zamków zasuwkowych i ma trzy różne rozmiary skrętów kciuka, aby pasowały do ​​różnych projektów. SwitchBot działa również z dodatkowymi akcesoriami w celu zapewnienia kompatybilności. Przełącznik kciuka wyskoczy do zamka i „chwyci”, a następnie automatycznie zmieni kciuk bagażnika. Możesz także sterować nim ręcznie.

Łatwość instalacji sprawia, że ​​jest to dobra opcja dla najemców. SwitchBot Lock wykorzystuje 3M VHB do przyklejenia się do drzwi i nie musisz niczego przykręcać ani dotykać istniejącego zamka. Zasilany jest dwoma bateriami CR123A 3V, które gwarantują sześciomiesięczną żywotność baterii.

Oprócz sterowania aplikacjami, sterowania głosowego i klawiatur, możesz otworzyć drzwi za pomocą istniejącego klucza i mieć możliwość dołączenia jednego z nich. Tagi NFC SwitchBota Z zamkiem.

Na rynku nie ma wielu opcji modernizacji zamków drzwi (nie musisz wymieniać całego zamka drzwi). To jest lider Inteligentna blokada WiFi w sierpniu, który jest bardzo drogi w cenie 230 USD, ale nie wymaga osobnego koncentratora i ma 125 USD Wyze Lock. Jednak oba te wymagają usunięcia niektórych istniejących zamków. Switchboard Lock to wyjątkowe i innowacyjne podejście do stworzenia inteligentnego zamka do drzwi.