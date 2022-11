Szał giełdowy w Chinach wchodzi w najgorszy scenariusz

(Bloomberg) – Po prawie dwóch latach rozczarowań i stratach w wysokości 6 bilionów dolarów, spekulacje, że chińskie akcje osiągnęły dno, w końcu podsyciły globalny wzrost spadków w tym tygodniu.

Nawałnica przyjaznych rynkowi nagłówków – niezweryfikowane głosy, że Chiny są gotowe zrezygnować z surowej polityki zerowej Covid – doprowadziła indeks Hongkong China Enterprises Index do największego tygodniowego zysku od 2015 roku. Według nazw technicznych wskaźnik jest wysoki. Na poziomie 8,8% w piątek Bloomberg News poinformował o postępach w wysiłkach mających na celu zapobieżenie wycofaniu setek chińskich akcji z giełd amerykańskich.

Podczas gdy podobne wzrosty w ostatnich miesiącach prawie zakończyły się fiaskiem, byki obstawiają, że najniższe wyceny na świecie są najlepszym rozwiązaniem dla chińskich spółek, które mogą otrzymać wskazówkę dobrych wiadomości. Niebezpieczeństwo polega na tym, że mogą wyprzedzić siebie, zwłaszcza po tym, jak czołowy system opieki zdrowotnej w kraju potwierdził swoje zobowiązanie do zerowego Covid.

„Wydaje się, że rynki bardzo utrudniają dostrzeżenie jakichkolwiek pozytywnych wiadomości – zarówno dużych, jak i małych – jako potencjalnego bodźca dla chińskich akcji” – powiedział Invesco Ltd.. powiedział David Chao, strateg globalnego rynku Azji i Pacyfiku, dawniej Japonii. Nastroje inwestorów są bardziej pozytywne niż negatywne, ponieważ wyceny i kilka złych wiadomości pojawiło się na tych akcjach.

Dzikie odbicie następuje tydzień po historycznej porażce na Kongresie Partii Komunistycznej, podsycane obawami o przejęcie władzy przez prezydenta Xi Jinpinga. Podczas gdy te straty pojawiły się po starannie zaplanowanym szczycie liderów, wzrosty w ostatnich dniach – po czterech miesiącach strat głównych indeksów – były kierowane strumieniem pogłosek o ponownym otwarciu.

„Odbicia napędzane krótkoterminową presją będą krótkotrwałe, a wielu inwestorów zagranicznych może nadal chcieć sprzedawać, ponieważ nie są pewni perspektyw”, powiedziała Grace Tam, główny doradca inwestycyjny BNP Paribas Wealth Management z siedzibą w Hongkongu. „Dla inwestorów, którym nie przeszkadza zmienność, ponowne otwarcie i konsumpcja mają sens, ale tylko wtedy, gdy możesz tolerować ryzyko”.

Przeczytaj: Jak tajemniczy zrzut ekranu z Chin wywołał wzrost o 450 miliardów dolarów

Indeks Hang Seng w Hongkongu odnotował największy wzrost od 2011 r., wzrost o prawie 9% w tym tygodniu. Indeks CSI 300, benchmark akcji kontynentalnych, wzrósł w piątek o ponad 3%. Indeks Nasdaq Golden Dragon China obejmujący amerykańskie akcje chińskie wzrósł o 7,5% w ciągu pierwszych czterech dni notowań.

Zaufanie rozprzestrzeniło się na rynki walutowe i towarowe, przy czym wartość zagranicznego juana wzrosła w pewnym momencie o ponad 1%, podczas gdy kontrakty terminowe na rudę żelaza wzrosły. Obligacje dolarowe chińskich firm technologicznych również wyprzedały się w ostatnich tygodniach, ale ich spready zawęziły się w piątek o około 10 punktów bazowych, podają handlowcy kredytowi.

Lee Ning Co. A akcje związane z ponownym otwarciem, takie jak Hydlao International Holding Ltd, były największymi zyskami na rynku. Jak donosi Bloomberg News, Chiny pracują nad planami likwidacji systemu, który nakłada na linie lotnicze grzywny za sprowadzanie przypadków wirusów do kraju.

Internetowi giganci Alibaba Group Holding Ltd i Tencent Holdings Ltd wzrosły na zamknięciu o co najmniej 7%. Dziesiątki inspektorów Rady Nadzoru Rachunkowego Spółek Publicznych w USA mają opuścić Hongkong w ten weekend, przed pierwotnym harmonogramem z połowy listopada, ludzie zaznajomieni z tą sprawą powiedzieli Bloomberg News, prosząc o zachowanie poufności, ponieważ informacje są prywatne. .

Nagły wzrost złapał krótkich sprzedawców, którzy kupowali kontrakty przed głębszym spadkiem wskaźnika zysków Hung Seng China Enterprises.

Wartość firmy nie powstrzymała jednak odpływu środków zagranicznych. Powiązania handlowe z Hongkongiem przyniosły w tym tygodniu 5 miliardów juanów (687 milionów dolarów), w porównaniu z 13 miliardami juanów w zeszłym tygodniu, według danych zebranych przez Bloomberg.

„Przy wielu pozytywnych rozmowach na rynku, indeksy odnotowują ulgę”, powiedział Willer Chen, analityk w Forsyth Barr Asia Ltd. „Powstało wiele plotek. Nic nie jest potwierdzone, ale ludzie kupują te wskazówki.

–Z pomocą Abhisheka Vishnoi, Dorothy Chan, Charlotte Yang i Johna Chenga.

