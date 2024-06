Szef Boeinga Dave Calhoun był krytykowany przez amerykańskich prawodawców i ofiary

We wtorek Calhoun zeznał przed Kongresem, że firma „wyciągnęła wnioski” z błędów z przeszłości i że procedura dotycząca sygnalistów będących pracownikami „działa” – ale prawodawcy nadal zarzucali mu, że nie robi wystarczająco dużo, aby naprawić kulturę odwetu.

Za przyczynienie się do problemów produkcyjnych w firmie obwiniał zwolnienia i fluktuację pracowników, które dotknęły branżę po Covid.

„W dużej mierze ma to związek z nieprzeszkolonym personelem. Szczerze mówiąc, to wszystko” – powiedział.

„Przyleciałam z Anglii do Waszyngtonu, aby z pierwszej ręki usłyszeć, co dyrektor generalny Boeinga ma do powiedzenia Senatowi i światu na temat poprawy bezpieczeństwa wprowadzonej w firmie” – powiedziała Zipporah Kuria, której ojciec zginął w katastrofie lotniczej w 2019 roku. Samolot Boeing 737 Max 8.