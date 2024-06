Oto, co warto wiedzieć o fali upałów w tym tygodniu – od ostrzeżeń o upałach po datę jej zakończenia

Detroit i Flint Inn Michigan Fort Wayne i Marion Inn Indiana i Defiance w Ohio Ostrzeżenia dotyczące ekstremalnych upałów obowiązują do piątku. Prognozuje się, że temperatury wzrosną od 95 do 100, a wskaźniki ciepła – biorąc pod uwagę wilgotność – mogą wzrosnąć do około 105.

Na wschód od rzeki Mississippi cieplejsze warunki będą początkowo dotyczyć doliny Ohio i zachodniej Pensylwanii. We wtorek temperatury będą oscylować w okolicach 90 stopni, a w piątek i sobotę wzrosną do 100 stopni.

Do czwartku w obszarach od Wielkich Jezior po Pensylwanię i Nową Anglię będzie niezwykle cieplej niż zwykle. Do końca tygodnia obszar ten prawdopodobnie przesunie się na południe, obejmując Środkowy Zachód i Środkowy Atlantyk.

Rekordowo ciepłe popołudniowe temperatury w latach 90. do prawie 100 stopni i wysokie temperatury w nocy w latach 70. do prawie 80 stopni mogą być zagrożone codziennie przez cały weekend.

The Indeks zmian klimatycznych Climate Central, organizacja zajmująca się komunikacją naukową z siedzibą w Princeton w stanie New Jersey, wskazuje, że spowodowane przez człowieka zmiany klimatyczne zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia rekordowego ciepła testowego w tym tygodniu co najmniej 1,5 do 2 razy więcej.