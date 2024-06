W poniedziałek Norcross – długoletni król demokratycznej polityki w New Jersey – zajął miejsce w pierwszym rzędzie na konferencji prasowej w Trenton w stanie New Jersey, ogłaszając zarzuty Platkina. Jak zauważyli niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych o sokolich oczach, Norcross, który miał na sobie garnitur, miał na sobie buty bez skarpetek.

Prokurator generalny stanu New Jersey Matt Platkin (nie) w poniedziałek oskarżył maklera władzy Demokratów, George’a Norcrossa i pięciu innych osób, o oszustwo drogą elektroniczną pierwszego stopnia w akcie oskarżenia składającym się z 13 zarzutów.

„Stan utrzymuje, że George Norcross prowadził w tym stanie działalność przestępczą przez co najmniej 12 lat” – powiedział Platkin. „To rzekome zachowanie firmy Norcross wyrządziło wielką szkodę osobom fizycznym, firmom, organizacjom non-profit, mieszkańcom stanu New Jersey, a w szczególności miastu Camden i jego mieszkańcom”.

Według Associated Press na poniedziałkowej konferencji prasowej Blatkina pojawił się pozytywny Norcross, który wysłuchał prokuratora generalnego, potępiając zarzuty i nazywając Blatkina, innego Demokratę, „tchórzem”.

Od ponad roku Platkin i jego zespół badają Norcross w związku z projektami przebudowy w całym Camden, jednym z najbiedniejszych miast w New Jersey. Według biura Platkina Norcross i pięciu innych oskarżonych „nabyli własność i prawa własności na nabrzeżu Camden dla siebie i innych, zebrali wielomilionowe ulgi podatkowe przyznane przez rząd oraz kontrolowali i atakowali urzędników rządowych, aby wspierać interesy firmy”.

Zarzuty stanowią najnowszy atak na potężny uścisk demokratycznej machiny politycznej w New Jersey. Na początku tego roku początkujący główny pretendent Rep. Andy Kim (TNJ) zadał znaczący cios władzy partii po złożeniu pozwu o zniesienie „linii okręgowej” – praktyki, której szefowie polityczni w 21 okręgach nadużywali od dziesięcioleci. Władza decydowania o tym, kto zostanie wybrany. Na początku czerwca Kim wygrał prawybory Demokratów do Senatu.

Norcross mieszka obecnie w Palm Beach na Florydzie. Postawiono mu zarzuty wraz ze swoim bratem Philipem A. Norcrossem i byłą burmistrz Camden Daną Redd. Philip Norcross jest dyrektorem generalnym firmy prawniczej z siedzibą w Camden. Jego drugi brat, republikanin Demokrata Donald Norcross, reprezentujący 1. dzielnicę stanu New Jersey, obejmującą Camden i inne przedmieścia Filadelfii, nie został wymieniony w akcie oskarżenia.

Demokraci z New Jersey zmagają się z konsekwencjami śledztwa dotyczącego korupcji prowadzonego przeciwko długoletniemu senatorowi Bobowi Menendezowi, który jest oskarżony o przyjmowanie łapówek od sztabek złota, Mercedes Benz i dyrektorów przedsiębiorstw powiązanych z rządami Egiptu i Kataru.

Najnowszy Oskarżenie Norcross Enterprises twierdzi, że „wykorzystało swoją władzę i wpływy na urzędników państwowych, aby ukształtować ustawodawstwo w interesie firmy” i że udało jej się to częściowo wykorzystać, przy współpracy Redda i innych urzędników. Władze miasta muszą nabyć „własność i prawa własności” „w drodze przymusu, wymuszenia i innych czynów przestępczych”.

Norcross od dawna jest królem polityki New Jersey i być może jest jednym z najczęściej wybieranych Demokratów w stanie. Norcross, zamożny dyrektor ds. ubezpieczeń, był znany w New Jersey z tego, że hojnie wspierał kampanie polityczne i budował potężną grupę legislatorów stanu South Jersey.

Co najmniej 1,1 miliarda dolarów ulg podatkowych dla firm inwestujących w kapitał w Camden trafiło do brokera ubezpieczeniowego Norcrossa, jego spółek handlowych oraz klientów charytatywnych i prawnych, a także firm lobbujących jego brata Philipa. Ustalono, że dochodzenie przeprowadzone w 2019 r. przez WNYC i ProPublica .

Akt oskarżenia przeciwko Norcrossowi, który został ujawniony w poniedziałek w New Jersey, jest pełen przykładów tego, jak wykorzystywał on swoje wpływy do zastraszania osób. W jednym z cytowanych przypadków Norcross rzekomo groził deweloperowi w 2016 r., który nie zrzeknie się swoich praw na warunkach Norcrossa, mówiąc mu, że dopilnuje, aby deweloper nigdy więcej nie prowadził działalności w Camden.