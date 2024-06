W sezonie wezmą udział drużyny z Północy AFC

1. Zacięte zawody. Świat futbolu jest już zaznajomiony z ponad 20-letnią rywalizacją pomiędzy Steelers i Ravens, ale może nie być tak zaznajomiony z nienawiścią, jaką Bengals i Browns dzielą z resztą dywizji. Zanim pojawili się Ravens, był czas, gdy Browns-Steelers stanowili najlepszą rywalizację w dawnej lidze AFC Central, a dzięki powrocie do rywalizacji Browns i Bengals cała ta dywizja dolewa oliwy do ognia nienawiści. . Spodziewaj się przygotowań do każdej rozgrywki dywizjonowej, a kamery HBO i NFL Films doskonale uchwycą każde wstrząsające zwycięstwo każdej uczestniczącej drużyny. Nie bez powodu AFC North jest znane jako najbardziej brutalna liga w piłce nożnej i nie dzieje się tak tylko ze względu na pogodę. Jeśli ta grupa będzie tak samo blisko rankingów jak w zeszłym sezonie, tegoroczne Zimowe Igrzyska powinny zaowocować jednymi z najlepszych występów w historii. Mocne uderzenia.

2. Kluczowe sezony dla dwóch (lub trzech) QB. Lamar Jackson traci swój drugi tytuł MVP NFL w karierze, a Joe Burrow kibicuje rozgrywającemu drużyny Bengals. To pozostawia obu zespołom pytania, na które należy odpowiedzieć w środku. Deshaun Watson powraca na trzeci rok swojej kariery w Browns i jak dotąd nie pojawił się na swoich wysiłkach, ale ma za sobą długą drogę wybiegu, rehabilitację i powrót do pełni sił w ataku, który powinien być tak dobry (przynajmniej na papierze), jak to był ostatni sezon, kiedy Joe Flacco poprowadził Cleveland do nieoczekiwanych zwycięstw. Jeśli Watson udowodni, że jest wart 230 milionów dolarów, które otrzymał od Brownsów, najlepszy będzie rok 2024. Wszyscy znamy niepewność związaną ze sprowadzeniem przez Steelers zarówno Russella Wilsona, jak i Justina Fieldsa. Czy Wilson pojawi się jako starter w pierwszym tygodniu? Jeśli tak, jak długo będzie pracował? A jak Fields miałby się w tym odnaleźć, gdyby nie był starterem? Mimo że jest to dokument pozasezonowy i nie koncentruje się na obozie przygotowawczym, sam ten film powinien być wart obejrzenia. Jeśli wątpiący mają rację, ekipa HBO/NFL Films powinna być w doskonałej pozycji, aby uchwycić moment, w którym Wilson traci pracę na rzecz Fieldsa.

3. Próba zabezpieczenia tronu Baltimore. Ravens zakończyli sezon zasadniczy 2023 dobrym wynikiem, co pomogło Jacksonowi w walce o jego drugiego MVP. Jackson nie był jednak jedyną gwiazdą, a jak na drużynę, która po sezonie zasadniczym wyłoniła się jako zdecydowany faworyt do zdobycia korony AFC, uznaliśmy, że Baltimore nie będzie miało szans, dopóki zegar nie wybije trzech zer. Być w Super Bowl. Gdy kalendarz wskazuje na rok 2024, Ravens wyglądają jak moloch i nie ma powodu – poza stratami personelu trenerskiego – że nie mogliby powtórzyć tego wyniku w tym sezonie. Derrick Henry i draft skupiony na głębi powinni ponownie uczynić ich faworytami tej jesieni, ale nie należy się spodziewać, że reszta dywizji odpuści. Każdy zespół w tej lidze ma nadzieję, że to będzie ich rok.