Wdrożenie sztucznej inteligencji Apple może zostać przedłużone na przyszły rok

Jabłka Mówi się, że wdrażanie sztucznej inteligencji (AI) będzie długie i powolne.

Jak podał w niedzielę (16 czerwca) Bloomberg News, Inteligencja AppleTechnologiczny gigant ogłosił w zeszłym tygodniu, że deweloperzy będą mogli go przetestować dopiero późnym latem.

Oznacza to, że nie będzie to część pierwszych wersji beta nowych aktualizacji systemu operacyjnego Apple i pojawi się dopiero jesienią tego roku w wersji zapoznawczej. Będzie działać tylko na niektórych urządzeniach i tylko w języku angielskim, a klienci będą musieli zapisać się na listę oczekujących, aby ją wypróbować – wynika z raportu.

Bloomberg zauważył, że strategia Apple – zamiast skupiać się na funkcjach, które pojawią się tej jesieni i mniej więcej przedstawiać plan działania na to, co pojawi się pod koniec tego lub na początku przyszłego roku – oznacza zmianę dla firmy technologicznej.

W przeszłości Apple wprowadzało jego funkcje Światowa Konferencja Deweloperów (WWDC) zostanie wydany jesienią, choć czasami pewne funkcje musiały być opóźniane. W tym przypadku Apple sygnalizuje, że jego najnowsza technologia nie jest zgodna ze ścisłymi harmonogramami.

W raporcie wskazano, że takie podejście ma pewne zalety. Na przykład upraszcza obsadę kadrową, ponieważ może przypisać inżynierów do określonych funkcji, zwolnić ich po ukończeniu technologii, a następnie przenieść ich do innych funkcji.

I zaczynając Wyłączony W amerykańskim angielskim Apple ma więcej czasu na uczenie modeli sztucznej inteligencji W tym dniu W raporcie stwierdzono, że dużym wysiłkiem wiązały się inne języki.

Tymczasem w zeszłym tygodniu PYMNTS poinformował, że nowe wysiłki Apple w zakresie sztucznej inteligencji „mogą zmienić sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcję ze swoimi urządzeniami, a co ważniejsze, Jak robią zakupy.”

Jeśli Apple postawi na swoim, iPhone’y użytkowników poznają ich preferencje zakupowe i przewidzą kolejny zakup. Apple Intelligence może analizować historię przeglądania, wzorce zakupów i aktywność w mediach społecznościowych.

Eksperci twierdzą, że firmie zależy także na zmianie sposobu interakcji przedsiębiorstw z klientami. z Integracja ChatGPT OpenAIUrządzenia Apple mogą szybko obsługiwać zapytania klientów, realizować zamówienia I Oferują nawet rekomendacje produktów.

„W miarę jak konsumenci przyzwyczajają się do sztucznej inteligencji przy wykonywaniu większej liczby zadań, będzie coraz większe poleganie na niej w codziennych działaniach i podejmowaniu decyzji. Może to zmienić oczekiwania konsumentów w stronę bardziej zautomatyzowanych i intuicyjnych usług. Yi Fang, Profesor nadzwyczajny informatyki i inżynierii oraz dyrektor ds. odpowiedzialnej sztucznej inteligencji School of Engineering na Uniwersytecie w Santa Clarapowiedział PYMNTS.

Aby uzyskać dostęp do całego zasięgu PYMNTS AI, zasubskrybuj Daily Biuletyn AI.