Caitlin Clark i Angel Reese wznawiają rywalizację, a Indiana Fever pokonuje Chicago Sky 91-83

Caitlin Clark I Anioł Reese W niedzielę drużyna Indiana Fever pokonała drużynę Reese’s Chicago Sky i po raz drugi zmierzyła się ze sobą w lidze WNBA.

W chwili, gdy wahadłowe ramię Reese’a trafiło w głowę Clarka, gdy ten próbował powstrzymać gwiazdę Fever przed oddaniem strzału, sędziowie uznali, że był to „niepotrzebny kontakt” i rażący faul.

Clark stracił dwa rzuty wolne, zdobywając 23 punkty, osiem zbiórek i dziewięć asyst, co doprowadziło Fever do zwycięstwa 91-83.

Przez większą część meczu oba zespoły dzieliły niewiele, a gdy Clark trafił za trzy punkty z wysokości 30 stóp na nieco ponad trzy minuty przed końcem, obie drużyny były w stanie zwiększyć swoje prowadzenie powyżej siedmiu punktów.

22-letnia Clark zakończyła mecz z 19 punktami, 14 zbiórkami i czterema asystami, a także swoją koleżanką Aaliyah Boston – to jej trzecie z rzędu double-double.

Tymczasem Marina Mabrey prowadziła w drużynie Sky z 22 punktami, Camila Cardoso zaliczyła swój pierwszy double-double w lidze WNBA, a Sennedy Carter miał 18 punktów i cztery asysty. Reese zakończył mecz z 11 punktami, 13 zbiórkami i pięcioma asystami.

Emily Chinn/Getty Images Angel Reese z drużyny Chicago Sky trafia do kosza w meczu przeciwko Indiana Pacers.

Po meczu Clarke został zapytany, co myśli po faulu.

„Przez myśl mi przeszło: «Muszę oddać te dwa rzuty wolne, właśnie o tym myślę»” – powiedział debiutant. „To po prostu część koszykówki. Wiesz co to jest. Gra piłką i stara się uzyskać blok. Ale tak, to się stanie.”

Zapytany po meczu o rażący faul, Reese nie zgodził się z decyzją sędziego.

„To mecz koszykówki” – powiedział Reese. „Nie mogłem kontrolować notatek, naprawdę wpłynęły one na dzisiejszy mecz”.

Później podczas konferencji prasowej Reese po raz kolejny ostro skrytykował sposób, w jaki nazwano mecz.

„Patrząc wstecz i oglądając film, widzę wiele niewykorzystanych telefonów” – powiedział Reese. „Myślę, że niektórzy ludzie mają specjalny gwizdek… nie odmówimy nam, bez względu na to, co spróbujesz zrobić”.

Rywalizacja Clarke’a i Reese’a – zarówno w WNBA, jak i w koszykówce uniwersyteckiej – podsyciła dyskurs na temat rasy w Ameryce, podczas gdy gwiazda Fever odkryła, że ​​media społecznościowe są wykorzystywane przez kontrowersyjne postacie do forsowania swoich celów w amerykańskich wojnach kulturowych.

Na początku tego miesiąca Rees powiedział o meczu z Clarke’em: „Ludzie przyciągają mecze, na mecze przychodzą celebryci, a stadiony są wyprzedane. [the 2023 NCAA championship game].

„Patrząc na to, przyjmę tę rolę. Przyjmę rolę złego faceta i będę nadal pełnił tę rolę, pomagając moim kolegom z drużyny.

Reese kontynuowała: „Spojrzę wstecz za 20 lat i powiem: «Tak, powodem, dla którego oglądamy kobiecą koszykówkę, nie jest tylko jedna osoba. Ja również jestem za to odpowiedzialny i wszyscy musicie zdawać sobie z tego sprawę. ”

W niedzielę Clarke zapytano, dlaczego według niej tak dużo uwagi poświęca się pojedynkowi pomiędzy nią a Reese.

„Myślę, że to po prostu pasja i pasja, z jaką gramy” – odpowiedziała Clarke. „Ludzie chcą to widzieć, a myślę, że nie zawsze jest to doceniane w sporcie kobiet”. I tak powinno być. Myślę, że właśnie to sprawia, że ​​jest zabawnie.

„Jesteśmy rywalami i na tym powinien polegać ten mecz. Będzie trochę nerwowo, będzie dużo walki fizycznej, ale ostatecznie obie drużyny będą chciały wygrać.

„Zgadnij co [Reese] „To, czego dokonał na scenie, było absolutnie niesamowite, mając za sobą całą rzeszę fanów oraz to, czego dokonał w Maryland i LSU” – kontynuował Clark.

„Oczywiście grałem z nią przez długi czas i jest niesamowitą zawodniczką. Wspaniale jest z nią rywalizować. Myślę, że to dobrze wpływa na grę… ludzie chcą oglądać świetne pojedynki.

Komisarz WNBA Cathy Engelbert powiedziała niedawno „USA Today”, że liga jest „podekscytowana przygotowanymi pojedynkami”.

„Słuchaj, apatia to śmierć marki” – powiedział Engelbert. „Nikogo nie obchodzi WNBA, ponieważ w tym roku przyciągnęliśmy tak wielu nowych fanów, że nazywamy to lejkiem fanów”.

Po przegranych pięciu meczach z rzędu na początek sezonu, Fever mają bilans 5-5 i wygrali cztery z ostatnich sześciu meczów. Tymczasem The Sky mają serię czterech porażek z rzędu i przegrali sześć z ostatnich siedmiu meczów.

W środę Indiana Fever zmierzy się z Washington Mystics, a Chicago Sky powróci do gry w czwartek przeciwko Dallas Wings.

Kevin Dodson z CNN przyczynił się do powstania tego raportu.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe aktualizacje.