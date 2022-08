Taylor Swift, Drake i jak gwiazdy z prywatnymi odrzutowcami wpływają na klimat

Skomentuj tę historię Komentarz

Korekta Wcześniejsza wersja tego artykułu szczegółowo opisała emisję dwutlenku węgla z odrzutowca należącego do rapera Jay-Z, na podstawie analizy przeprowadzonej przez brytyjską agencję marketingową Yard. Przedstawiciel Jay-Z powiedział, że odrzutowiec nie był własnością artysty. Artykuł został poprawiony. Artykuł został zredagowany w celu wyjaśnienia, że ​​The Post nie zweryfikował niezależnie własności odrzutowców. Analiza Yard opierała się na popularnym koncie na Twitterze, które śledzi ruchy odrzutowców celebrytów na podstawie informacji publicznych. Znane gwiazdy nie są obce na szczytach list przebojów. Ale ostatnio na nowej liście pojawiło się kilka wielkich nazwisk: „Gwiazdy z najgorszą emisją CO2 z prywatnych odrzutowców”. The Analiza danych lotuZostała opublikowana online w piątek przez brytyjską agencję marketingu zrównoważonego Yard, która spotkała się z ostrą krytyką publiczną po ujawnieniu, że emitujące emisje prywatne odrzutowce celebrytów, takich jak między innymi Kylie Jenner i Drake, zarejestrowały mniej niż 17 podróży. minut i 14 minut.

Korzystanie z danych z Popularne konto na Twitterze Raport, który śledzi ruchy odrzutowców celebrytów w oparciu o informacje publiczne, wykazał, że loty kierowane przez celebrytów emitują średnio 3376 ton CO2 – około 480 razy więcej niż roczna emisja przeciętnego człowieka. Raport, który nie został zrecenzowany, zawiera kluczowe zastrzeżenie dotyczące jego analizy, w tym nazwiska garstki celebrytów, z których co najmniej dwóch publicznie odrzuciło listę, twierdząc, że powiązane z nimi dane lotów nie odzwierciedlały ich rzeczywiste wykorzystanie.

Lot Taylora Swifta został zidentyfikowany w raporcie „Największy dotąd w tym roku zanieczyszczający CO2e celebryci”, 170 lotów od stycznia wyemitowało ponad 8293 ton metrycznych. Samolot z bokserem Floyd Mayweather zajął drugie miejsce, emitując około 7076 ton CO2, rejestrowana podróż trwała zaledwie 10 minut.

Jay-Z, do którego nie udało się dotrzeć po komentarz, znalazł się na trzecim miejscu. Po publikacji adwokat Jay-Z powiedział The Washington Post, że prywatny odrzutowiec nie był własnością rapera; Toczący Kamień zgłoszone Dane dotyczące lotu wykorzystane w analizie zostały zaczerpnięte z lotu powiązanego z Pumą i przypisane do relacji Jay-Z z marką.

W oświadczeniu dla The Post rzecznik Swift powiedział: „Odrzutowiec Taylora jest regularnie wypożyczany innym osobom. Przypisywanie jej większości lub wszystkich tych wypraw jest oczywiście fałszywe. Przedstawiciele Mayweathera nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz.

Chociaż w analizie zauważa się, że jej lista jest „niewyczerpująca” i że „nie ma możliwości ustalenia, czy te gwiazdy były na wszystkich zarejestrowanych lotach”, autorzy podkreślają, że „celem raportu jest podkreślenie szkodliwego wpływu prywatnych podróż odrzutowcem”. wykorzystanie” — fakt, który jest ważny dla osób często podróżujących i ogółu społeczeństwa, według wielu ekspertów, którzy nie zajmują się badaniem danych dotyczących lotów. Wiele osób, w tym politycy, urzędnicy państwowi, sportowcy, biznesmeni i bogaci, często polega na prywatnych odrzutowcach.

„Krótki skok prywatnym odrzutowcem wymaga podniesienia w powietrze od 10 do 20 ton, a następnie przemieszczenia się z punktu A do punktu B” – powiedział. Piotr DeCarlo, profesor nadzwyczajny zdrowia i inżynierii środowiskowej na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, który bada zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. „Wiem, że nikt nie lubi utknąć w korku, ale nie wjeżdża się samochodem w powietrze. … Czynność wzięcia dużego kawałka metalu i postawienia go na niebie byłaby ogromnym śladem węglowym, który jest naprawdę niepotrzebny, szczególnie na tak krótkie odległości.

Chociaż DeCarlo i inni eksperci zgadzają się, że całkowity zakaz podróżowania prywatnym odrzutowcem, który w pewnych okolicznościach może zaspokoić podstawowe potrzeby transportowe, nie jest odpowiedzią, zachęcają ludzi – zwłaszcza celebrytów o znaczącym wpływie społecznym – do rozważenia wpływu na środowisko. Wybory i wiadomość, którą mogą wysłać.

„Istnieją wiarygodne doniesienia, że ​​uziemienie prywatnych odrzutowców nie pozwoli nam iść we właściwym kierunku w kwestii zmian klimatu, ale to naprawdę zła optyka” – powiedział DiCarlo. Jeśli ludzie traktują celebrytów jako wzory do naśladowania, „chcą naśladować to zachowanie. Wtedy prywatny odrzutowiec staje się symbolem statusu, czymś, czego ludzie chcą, aw klimacie już go nie potrzebujemy.

Obliczanie kosztów środowiskowych

A Raport opublikowany w zeszłym roku Transport & Environment, główna europejska grupa prowadząca kampanię na rzecz czystego transportu, odkryła, że ​​prywatny odrzutowiec emituje 2 tony metryczne CO2 na godzinę. Jeśli o to chodzi, według raportu przeciętny człowiek w UE wytwarza około 8,2 tony emisji w ciągu roku.

Ale chociaż te odrzutowce są często powszechnie zakazane ze względu na ich wpływ na środowisko, ważne jest, aby pomyśleć o ich emisji w porównaniu z innymi formami transportu. Chris FieldDyrektor Stanford Woods Institute for Environment na Uniwersytecie Stanforda.

W porównaniu z oszczędnymi samolotami komercyjnymi i przyjaznymi dla klimatu samochodami, takimi jak pojazdy hybrydowe lub elektryczne, emisje na milę pasażerską są znacznie wyższe w przypadku prywatnych odrzutowców, które zazwyczaj przewożą mniej pasażerów i pokonują krótsze odległości, powiedział Field. Zauważył jednak, że zużycie paliwa przez prywatny odrzutowiec z rozsądną liczbą pasażerów jest porównywalne z tym, jakie ma osoba prowadząca pickupa Ford F-150.

„W osobie prowadzącej F-150 istnieje pewien poziom nieodpowiedzialności za środowisko i oczywiście to samo można powiedzieć o podróżach służbowych odrzutowców” – dodał.

Często pojawiają się obawy o środowisko związane z prywatnymi odrzutowcami Jak często są? I jak są wykorzystywane, na przykład, do krótkich podróży lub lotów pustymi samolotami na wygodniejsze lądowiska, powiedział. Colin Murphy, zastępca dyrektora Policy Institute for Energy, Environment and Economics na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Użytkownicy prywatnych odrzutowców nie tylko podróżują więcej, ale „na ogół robią to mniej wydajnie, niż gdyby siedzieli na miejscu w autokarze 777 lub jakiegokolwiek konwencjonalnego samolotu pasażerskiego”.

Krótka podróż prywatnym odrzutowcem podkreśla „niskowydajne części cyklu pracy samolotu”, zauważył Murphy, zauważając, że podczas startu i przenoszenia samolotu na wysokość spala się więcej paliwa. „Masz wszystkie emisje z kołowania, rozgrzewania silników oraz startu i wsiadania, ale nie tak bardzo z podróży, w której faktycznie pokonujesz dystans”.

Raper Drake odpowiada na krytykę lotów krótszych niż 20 minut skomentował na InstagramiePisząc: „To na każde lotnisko, na które przenoszą samoloty, i są one przechowywane dla wszystkich zainteresowanych logistyką… nikt nie zabiera tego samolotu”.

Ale przenoszenie samolotów bez pasażerów to kolejne „naprawdę skomplikowane zastosowanie” prywatnych odrzutowców, powiedział Murphy.

„To, co robisz, to spalanie setek lub tysięcy galonów paliwa do silników odrzutowych i ocalenie wozu ludzi lub dwóch wozów ludzi w ciągu kilku godzin” – powiedział. „Czy chcemy powiedzieć, że zmiana klimatu nie jest już przyszłym kryzysem, ale jest faktycznie do przyjęcia w świecie, który jest teraz kryzysem?”

Kontrastowanie osobistego z biznesem

Ogólnie rzecz biorąc, zdaniem ekspertów, mniejsze samoloty mają gorszy przebieg paliwowy niż większe samoloty. „W pełni załadowany 737 ma taką samą emisję na milę pasażerską, jak wydajny samochód, taki jak Prius”, powiedział Murphy.

Chociaż większe samoloty komercyjne wymagają więcej paliwa, często przewożą więcej osób, a wszyscy pasażerowie na pokładzie dzielą ogólne zużycie paliwa, powiedział DiCarlo. Field powiedział, że siedzenie w klasie pierwszej lub biznesowej może wiązać się z większą emisją dwutlenku węgla w porównaniu z fotelem ekonomicznym.

Jedną z głównych zalet latania prywatnego jest jednak wygoda.

„Wśród bardzo zamożnych żyjemy w społeczeństwie, w którym wygoda jest najważniejsza i wszyscy skorzystalibyśmy na zachowaniu wagi wygody w perspektywie” – powiedział Field.

Zakaz prywatnych odrzutowców nie rozwiąże naszego problemu klimatycznego, twierdzą eksperci Chociaż emisje na osobę z prywatnych podróży są duże, nadal nie są tak znaczące, jak te wytwarzane przez znacznie większy przemysł lotnictwa komercyjnego, powiedział DiCarlo.

Co więcej, mówi Field, zdarzają się sytuacje, w których ten rodzaj podróży samolotem jest konieczny, na przykład podczas nagłych wypadków medycznych lub transportu dawców narządów. „Czasami ważniejsze jest, aby odpowiedni zespół znalazł się we właściwym miejscu we właściwym czasie i właśnie to potrafią odrzutowce biznesowe”.

Eksperci stwierdzili, że zamiast zakazywać prywatnych odrzutowców, bardziej efektywne byłoby zbadanie przepisów lub polityk w celu zmniejszenia ilości niepotrzebnych podróży.

„Można sobie wyobrazić dźwignie polityczne, które zmuszają nas do unikania tego, możesz wyobrazić sobie dźwignie ekonomiczne, które sprawiają, że jest to zbyt drogie, nie jest tego warte, lub takie niepokojące regulacyjne rzeczy” – powiedział Field. „Opowiadam się za tym, co działa, aby ograniczyć naprawdę trywialne podróże bez eliminowania podróży, które naprawdę robią różnicę”.

„Nie ma sensu demonizowanie komercyjnych odrzutowców” – powiedział Field. Zamiast tego, powiedział, ludzie powinni wziąć odpowiedzialność za swoje działania i uwzględnić ślad środowiskowy tego, co robią, przy podejmowaniu decyzji.

Potencjał zrównoważonego rozwoju

Podczas gdy prototypy samolotów elektrycznych są wciąż opracowywane, lotnictwo prywatne i komercyjne powinno korzystać z wysokiej jakości kompensacji emisji dwutlenku węgla i zrównoważonych alternatywnych paliw do silników odrzutowych wytwarzanych z biomasy, alg lub roślin, powiedział Field. Obecnie większość z tych paliw jest lepsza niż ropa naftowa, ale Murphy zauważył, że „nie są to zerowe emisje”.

Field powiedział, że poza ograniczeniem podróży, użytkownicy prywatnych odrzutowców powinni rozważyć zmianę sposobu latania. Długie loty z większą liczbą pasażerów pomogą w ogólnej wydajności, a latanie bezpośrednie zamiast zatrzymywania się na połączenia może mieć znaczenie.

Chociaż znalezienie długoterminowego, zrównoważonego rozwiązania dla lotnictwa prywatnego i biznesowego to tylko jeden element układanki, eksperci zachęcali podróżnych lotniczych do wzięcia udziału w ich pracach.