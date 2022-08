BP zyskuje 8,5 miliarda dolarów, gdy ceny rosną podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej

Chociaż narzędzia Bidena są ograniczone – nie ma on wystarczającego poparcia Kongresu, by przeforsować proponowany przez niego podatek od zysków – administracja powiedziała, że ​​jest to możliwe, jeśli ogłosi „kryzys klimatyczny”. Analitycy energetyczni przewidują, że jeśli ceny gazu zaczną ponownie rosnąć, Biden mógłby wykorzystać swoje uprawnienia prezydenckie, aby zapewnić większą kontrolę rządu nad krajowymi producentami ropy i gazu.

„Chcę, aby było jasne, że Chevron podziela twoje obawy dotyczące wysokich cen, jakich doświadczają Amerykanie” – powiedział Biden dyrektor generalny Chevron, Mike Wirth. List otwarty. „Mogę zapewnić, że Chevron robi swoją część, aby sprostać tym wyzwaniom, zwiększając wydatki kapitałowe do 18 miliardów dolarów do 2022 r., co stanowi 50% wzrost w stosunku do ubiegłego roku”.