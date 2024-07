Tesla przekracza oczekiwania po wznowieniu sprzedaży pojazdów elektrycznych

Firma podała we wtorek, że w drugim kwartale dostarczyła klientom około 444 000 pojazdów, co oznacza spadek o około 5 procent rok do roku, ale wzrost o 15 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem – czyli więcej niż prognozowali analitycy z Wall Street, którzy zazwyczaj spodziewają się mniej niż 440 000 pojazdów . . Po tej wiadomości akcje Tesli podskoczyły o ponad 10 procent.

Konsensus był taki, że Tesla nie przekroczy szacunków analityków z Wall Street, co sprawi, że sprzedaż w drugim kwartale będzie „niespodzianką nawet dla najbardziej byczych inwestorów”. Obserwatorzy spółek rozważają skutki wyższych stóp procentowych i słabych nastrojów konsumentów w stosunku do pojazdów elektrycznych.

W kwietniu firma podała, że ​​dostarczyła 387 000 pojazdów, co oznacza wzrost o ponad 20 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem i spadek o 8,5 procent rok do roku. W tym samym miesiącu Tesla odnotowała 9-procentowy spadek rocznych przychodów w pierwszym kwartale.

General Motors podał we wtorek, że sprzedał w tym kwartale 696 000 pojazdów, co oznacza wzrost o 0,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza najlepszą kwartalną sprzedaż firmy od ponad trzech lat. Dostawy pojazdów elektrycznych GM wzrosły o 40 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybrydowych również przyczyniła się do sukcesu Toyoty. W drugim kwartale firma sprzedała ponad 247 000 pojazdów zelektryfikowanych, co stanowi 40 procent wszystkich dostaw w tym okresie i stanowi wzrost o 63 procent rok do roku. We wszystkich kategoriach pojazdów Toyota sprzedała w tym kwartale 622 000 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 9 procent rok do roku.