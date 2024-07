NASA dzieli się dobrymi wiadomościami na temat Boeinga Starliner, ponieważ Sunita Williams jest nadal w kosmosie

W miarę narastania obaw związanych z powrotem Boeinga Starliner na Ziemię, NASA podzieliła się dobrymi wiadomościami. Agencja kosmiczna ujawniła na odprawie w zeszłym tygodniu, że statek kosmiczny jest w bardzo dobrym stanie i może pozostać na orbicie dłużej niż 45 dni. Sonda wystrzelona 5 czerwca miała początkowo tygodniową misję. Jednak w Starlinerze doszło do wycieku helu z modułu serwisowego, co zmusiło go do zadokowania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Na tym zdjęciu dostarczonym przez NASA, astronauci Boeing Crew Flight Test Butch Wilmore (po lewej) i Suni Williams pozują do portretu wewnątrz iluminatora między modułem Harmony Międzynarodowej Stacji Kosmicznej a przednim portem statku kosmicznego Starliner Boeinga, 13 czerwca 2024 r. (NASA przez AP (AP)