The Eagles przedłużają kontrakt Lane’a Johnsona do 2026 roku

The Eagles i gwiazda prawego ataku Lane Johnson zgodzili się na ogromne przedłużenie o rok, które utrzyma All-Pro w kontrakcie do sezonu 2026, potwierdziło ligowe źródło NBC Sports Philadelphia.

Jednoroczne przedłużenie o wartości 445 milionów obejmuje milion gwarantowanych pieniędzy, według źródła. O transakcji jako pierwszy poinformował Adam Schefter z ESPN.

32-letni Johnson miał już kontrakt na sezon 2025, ale to dodaje kolejny rok do jego obecnej umowy. Johnson będzie miał 33 lata w sezonie 2023, nadal gra na bardzo wysokim poziomie i był All-Pro w 2022 roku.

Przedłużenie zmniejszyłoby trafienie Johnsona w czapkę na sezon 2023. Przewidywano, że zespół będzie miał ponad milion od czasu rozszerzenia Darius Slay w zeszłym tygodniu. Eagles zapłacą znaczną część podstawowej pensji Johnsona w wysokości 155 dolarów w 2023 roku jako premię za zmniejszenie jego limitu. Według Mike’a Garafolo z NFL Network, limit trafień Johnsona zostanie zmniejszony o 4 miliony w tym sezonie.

Przed tym przedłużeniem Johnson miał miliony w pensji podstawowej i 0,5 miliona w premiach składowych przez następne trzy sezony. Teraz jest winien około miliona w ciągu najbliższych czterech lat z milionami gwarantowanych pieniędzy. Gwarantowane pieniądze są zazwyczaj bardzo ważne dla gracza.

W zeszłym sezonie Johnson rozegrał pierwsze 15 meczów sezonu, zanim zerwał przywodziciela w biodrze. Opuścił kilka meczów, a potem jakoś wyleczył kontuzję podczas play-offów i nadal grał na bardzo wysokim poziomie. Johnson potrzebował operacji po Super Bowl.

„Oczywiście, mając Lane’a, Lane jest najlepszym wślizgiem w NFL, więc mieć go z powrotem i zamknąć drużynę to coś ogromnego” – powiedział główny trener Nick Siriani po zwycięstwie nad Giants w rundzie dywizji. „Wspaniale było mieć go z powrotem. On nas napędza. Ta cała linia ofensywna nas napędza.

Według ProFootballFocus, pomimo kilku kontuzji w ciągu ostatnich kilku lat, Johnson nie stracił pozycji od sezonu 2020. To niesamowita passa dla najlepszego prawego ataku w piłce nożnej.

Od początku sezonu 2016 (włączając play-offy) Eagles mają bilans 61-30-1 z Johnsonem i 10-22 bez niego. Był bardzo ważny dla ich sukcesu.

Eagles wybrali Johnsona w pierwszej rundzie w 2013 roku poza Oklahomą. Zagrał cztery Pro Bowls i był dwukrotnym All-Pro.

Subskrybuj podcast Eagle Eye

Podcasty Apple | Google Play | Spotify | Dostosować | Sztuka 19 | Obejrzyj na YouTube