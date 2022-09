„The Pro Bowl Games” zastępuje NFL Pro Bowl cotygodniowymi zawodami umiejętności, meczem flagowym

NFL zastępuje Pro Bowl cotygodniowymi zawodami umiejętności i flagowym meczem piłki nożnej, ogłosiła w poniedziałek liga.

Nowe wydarzenie zastąpi pełną ekspozycję, która rozpoczęła się w 1951 roku. Zostanie on przemianowany na „The Pro Bowl Games” i będzie zawierał graczy AFC i NFC, którzy zaprezentują swoje umiejętności piłkarskie i niepiłkarskie podczas kilkudniowych wyzwań. Igrzyska 2023 odbędą się w Las Vegas, a flagowy mecz piłki nożnej na stadionie Allegiant odbędzie się 5 lutego.

Peyton Manning i jego firma Omaha Productions przez cały tydzień będą pomagać w projektowaniu pokazów i opracowywaniu treści wydarzeń. Manning, czternastokrotny wybór Pro Bowl w swojej karierze w Hall of Fame, przedstawi swoją perspektywę i będzie częścią sztabu trenerskiego podczas meczu proporczyków.

„Pro Bowl to coś, na co przyglądaliśmy się od dłuższego czasu i naprawdę wciąż ewoluuje” – powiedział dyrektor NFL Peter O’Reilly w wywiadzie dla Associated Press. „Wychodząc z zeszłorocznego meczu, podjęliśmy decyzję opartą na wielu wewnętrznych rozmowach, uzyskaniu informacji zwrotnych od GMów i trenerów, uzyskaniu wielu opinii od graczy. Uważamy, że istnieje realna okazja, aby zrobić coś zupełnie innego i ruszyć z miejsca. Tradycyjny sprzęt odchodzi od futbolu do NFL.Uznaliśmy, że celem jest uczczenie 88 największych gwiazd w bardzo pozytywny, zabawny, ale konkurencyjny sposób.



„Mając bezpośrednią opinię od chłopaków, którzy byli ostatnio w Pro Bowl, zachowaj strukturę tygodnia i upewnij się, że masz wielodniowy element. To było bardzo pozytywne zarówno ze strony graczy, jak i klubów”.

Pro Bowl zadebiutował w Los Angeles w styczniu 1951 roku i pozostał tam przez 21 sezonów, zanim gra przeniosła się do różnych miast w latach 1972-1980. Hawaje gościły od 1980 do 2009 roku, a gra przez lata miała kilka domów, w tym Miami. Phoenix, Orlando i Las Vegas.

Jakość gry w Pro Bowl jest często krytykowana. Gracze, którzy, co zrozumiałe, obawiają się kontuzji, widzą w tym bardziej pokaz niż zawody. Mecz flagowy zwiększa konkurencję, jednocześnie unikając potencjalnych kontuzji spowodowanych atakami, blokowaniem i uderzaniem.

NFL ma duże zainteresowanie futbolem flagowym. Liga nawiązała współpracę z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej Amerykańskiej, aby wprowadzić flagową piłkę nożną na Igrzyska Światowe w lipcu z myślą o Igrzyskach Olimpijskich 2028 w Los Angeles.

„Docierasz do tygodnia Pro Bowl, umiejętności, zdejmowania kasków, zaangażowania, a następnie, dzięki strukturze AFC-NFC, jednej z najważniejszych rzeczy, futbolu flagowego i szansy na przyszłość naszej gry do grania przez najlepszych sportowców w NFL” – powiedział O’Reilly, wiceprezes wykonawczy ligi ds. biznesu i wydarzeń ligowych. „To była ewolucja, ale wychodząc z Las Vegas w zeszłym roku skupiliśmy się na tym, jak lepiej wprowadzać innowacje i celebrować nasze gwiazdy”.

„Pro Bowl to zawsze czas na cofnięcie się i świętowanie gry w piłkę nożną z kolegami z drużyny, kibicami i rodziną” – powiedział Manning AP. „Wszyscy w Omaha Productions są wdzięczni za to, że nadal są częścią tygodnia, pracując z NFL, aby na nowo odkryć The Pro Bowl Games. Dla mnie znajomość flagi NFL pomoże w rozwoju gry i mam nadzieję, że chłopcy i dziewczęta zobaczą grają jako najlepsi gracze na świecie.”

Głosowanie przez fanów nadal pomoże określić składy AFC i NFC. Tom Brady Najwięcej zaproszeń na Pro Bowl to 15. Czterech graczy otrzymało 14 zaproszeń, w tym Manning. East-West Bowl odbędzie się 2 lutego na Allegiant Stadium.

W 1999 r. debiutant Patriots, Robert Edwards, doznał uszkodzenia więzadła kolanowego i przeciął tętnicę w lewej nodze podczas meczu piłki nożnej z flagą NFL podczas tygodnia Pro Bowl. Opuścił cały sezon 1999 i 2000 podczas rehabilitacji kolana.