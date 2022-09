Putin przyznaje obywatelstwo Edwardowi Snowdenowi, który ujawnił amerykańskie podsłuchy

Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, skierowała pytania dotyczące jego nowego statusu do prokuratorów ubiegających się o jego ekstradycję. „Skierujemy cię do Departamentu Sprawiedliwości, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, ponieważ uważam, że są przeciwko niemu zarzuty karne” – powiedział Jean-Pierre.

Zarówno Departament Sprawiedliwości USA, jak i Agencja Bezpieczeństwa Narodowego odmówiły w poniedziałek komentarza na temat nowego statusu Snowdena. Ale Sue Gordon, były główny zastępca dyrektora wywiadu narodowego, powiedziała, że ​​jego przyjęcie rosyjskiego obywatelstwa „odbiera wszelkie złudzenia co do tego, co robi”. [through his disclosures] Miało to pomóc Ameryce”.