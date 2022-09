Akcje notują wyższe ceny po negatywnym początku tygodnia

Japan Exchange Group Inc. w poniedziałek 30 listopada 2020 r. w Tokio w Japonii. (JPX) Widzowie stoją przed elektronicznym paskiem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio (TSE).

Najszerszy indeks MSCI akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią spadł o 0,29%. Według oficjalnych danych, chińskie zyski przemysłowe od stycznia do sierpnia spadły o 2,1% w porównaniu z tym samym okresem rok temu.

The Nikki 225 Japonia zyskała 0,61%, podczas gdy indeks TOPICS zyskał 0,7%. W Australii S&P/ASX 200 Dodano 0,25%. The Szanghaj Mix Chiny kontynentalne wzrosły o 0,26% Składnik Shenzhen był o 0,314% wyższy.

Akcje Azji i Pacyfiku były mieszane we wtorek po gwałtownym spadku w poniedziałek.

W nocy w USA spadły główne indeksy giełdowe. Indeks S&P 500 spadł o 1,03% do 3 655,04, nowego minimum zamknięcia 2022 roku. Indeks Dow Jones Industrial Average stracił 329,60 punktu, czyli 1,11%, do 29 260,81 w czasie bessy. Kompozyt Nasdaq spadł o 0,6% do 10 802,92.

„Sprzedaż obligacji i akcji kontynuowana, ponieważ słabość funta szterlinga uwypukliła podatność rynków na niepewność polityczną” – napisali analitycy ANZ Research we wtorkowej notatce. funt Osiągnięto niski wynik.

— Do tego raportu przyczynili się Sarah Min i Tanaya Machill z CNBC.