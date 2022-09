Dow zebrał ponad 200 punktów, aby odzyskać swój najniższy poziom od 2020 roku

Akcje wzrosły we wtorek, gdy indeksy Dow Jones Industrial Average i S&P 500 odbiły się od najniższych poziomów zamknięcia od prawie dwóch lat.

Dow zyskał 226 punktów, czyli 0,8%. Indeks S&P 500 wzrósł o 1%, a Nasdaq Composite o 1,3%.

Funt brytyjski rósł po spadku do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara na początku tygodnia. Funt szterling był o 1% wyższy, osiągając 1,087 USD za dolara po osiągnięciu rekordowego poziomu 1,0382 USD.

Rentowności obligacji skarbowych również spadły na najwyższe poziomy, co polepszyło nastroje. 10-letnia benchmarkowa rentowność spadła o prawie 5 punktów bazowych do 3,823%.

Prezes Rezerwy Federalnej Chicago Charles Evans Poczułem rodzaj strachu Jest to w przeciwieństwie do urzędników banku centralnego, którzy ostatnio powtórzyli twarde stanowisko wobec rosnących cen, mówiąc o zbyt szybkim podnoszeniu stóp przez bank centralny, by walczyć z inflacją.

Przeprowadzka przychodzi później Akcje tracą przez pięć kolejnych dni, S&P 500 zakończył się na najniższym poziomie od 2020 roku. Dow spadł w poniedziałek o ponad 300 punktów, wprowadzając go w bessę po spadku o ponad 20% od rekordowego poziomu. Średnia 30 akcji również odnotowała najniższy poziom zamknięcia od końca 2020 roku.

Wyprzedaż wskaźników technicznych ma charakter historyczny. Według Bespoke Investment Group 10-dniowa linia spadkowa dla indeksu S&P 500 jest na najniższym poziomie, co oznacza, że ​​szerokość rynku jest najgorsza od co najmniej 32 lat.

„Wielu techników, wielu prognostów rynku, zmierzamy w kierunku poziomów, które ogólnie wskazują, gdzie rynek zaczyna osiągać dno”, powiedział Keith Buchanan, starszy menedżer portfela w Globalt Investments.

„Moim punktem widzenia jest to, że uczestnicy zaczynają grzebać wokół rzezi, jeśli można, od kilku ostatnich tygodni, próbując zidentyfikować czas, kiedy rynki wyszły lub zaangażowały się w maksymalny pesymizm”. – dodał Buchanan.

Sektory uznaniowe i informatyczne znalazły się wśród sektorów o najlepszych wynikach podczas porannego handlu we wtorek.

Uznaniowość konsumentów wzrosła o 1,6%, podczas gdy udziały linii wycieczkowych wzrosły po wiadomościach, że Kanada złagodzi ograniczenia dotyczące podróży Covid-19. Royal Caribbean Group wzrosła o 6,1%, a Norwegian Cruise Line Holdings o 4,9%.

Akcje IT wzrosły o 1,3%, do czego przyczyniły się akcje energii słonecznej Enphase Energy i firma chipowa Nvidia, które wzrosły odpowiednio o 5,3% i 3,3%.

Wydaje się, że ostatnia runda sprzedaży ma kilka katalizatorów, w tym agresywną Rezerwę Federalną i rosnące stopy procentowe. poniedziałek, Funt brytyjski spadł do rekordowo niskiego poziomu Wobec dolara niepokoiło to inwestorów po obu stronach Atlantyku.