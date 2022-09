Wydarzenie z okazji premiery Echo i pierścienia 2022 firmy Amazon: Jak uzyskać wszystkie szczegóły z pierwszej ręki?

Sara Rosa/CNET

Gospodarka może borykać się z zaufaniem konsumentów W najniższym punkcie od latAle to nie powstrzymało branży technologicznej przed przygotowaniem się do świątecznego sezonu zakupowego z wprowadzeniem nowych produktów.

W sierpniu pokazał to Samsung Złożenie Galaxy Z 4 I Galaxy Z Klapka 4 Składane telefony. Apple ogłosiło to na początku tego miesiąca iPhone 14, iPhone 14 Pro I Apple Watch Ultra. Chipmaker Nvidia zaprezentowała nową serię kart graficznych, 1599 USD RTX 4090 i 899 USD RTX 4080. I Google I Microsoft Oczekuje się, że wydarzenia odbędą się odpowiednio 6 i 12 października.

Środa, Amazonka Zorganizuj największe wydarzenie produktowe rokuZwykle otrzymujemy aktualizacje dla popularnych urządzeń takich jak to Echo kropka, który zwykle zaczyna się od 50 USD, ale regularnie jest sprzedawany za 19 USD. Jest też Amazon Ring Home Security Filia.

Ale Amazon jest również znany z rzucania zwariowanych pomysłów na ścianę, takich jak dodawanie inteligentnych Alexy. Mikrofalówka lub zegar analogowy. W zeszłym roku firma wypuściła Amazonka Blask Dla dzieci i Witaj widok Monitor aktywności. To też pokazało Dzwonek alarmowy Pro System bezpieczeństwa w domu i mucha Zawsze dron do gier domowych Zobacz swój dom, gdy jesteś daleko. My też spojrzeliśmy Astro, ambitny asystent robota AmazonaNadal jest w ograniczonej sprzedaży i testach.

Amazon ma wiele planów na najbliższe miesiące. Oprócz tego wydarzenia dotyczącego sprzętu i usług firma będzie gospodarzem swojego Drugi dzień Prime Day nazywa się Prime Early Access Sale, w następnym miesiącu. Częścią tego wydarzenia jest bębnienie Skoncentruj się na tym wielkim dniu zakupów. Ta podobno wyprzedaż będzie dodatkiem do regularnych ofert Amazona w Czarny piątek i Cyberponiedziałek przed świętami. Amazon rozszerza swoją usługę Prime Video o wydarzenia na żywo Podobnie jak mecze NFL w czwartek wieczorem w piłkę nożną.

gdy

Wydarzenie Amazon ma rozpocząć się w środę, 28 września o godzinie 9:00 czasu PT / 12:00 czasu ET / 17:00 czasu BST / 29 września o godzinie 2:00 czasu AEST. (Oto przydatny konwerter stref czasowych (Możesz dowiedzieć się, kiedy wydarzenie odbędzie się w Twojej okolicy.)

Gdzie

Wydarzenie Amazona będzie dostępne tylko dla dziennikarzy i nie będzie transmitowane publicznie, jak wydarzenia innych firm. Ale my tutaj na blogu na żywo CNET i otrzymujemy od nas wiadomości, analizy i recenzje. Więc zdecydowanie podążaj.