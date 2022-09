Bank Anglii kupi obligacje, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kryzysu

LONDYN – Bank Anglii poinformował w środę, że kupi brytyjskie obligacje rządowe o dłuższych terminach zapadalności „w miarę potrzeb”. Duża kolekcja rządowych obniżek podatków Podwyższone koszty finansowania zewnętrznego.

W ostatnich dniach szaleńcza wyprzedaż brytyjskiego długu rządowego przebiła się przez zwykle stabilne obszary rynków finansowych. Fundusze emerytalne i ubezpieczyciele, którzy posiadają finansowe instrumenty pochodne powiązane z długiem Wielkiej Brytanii, w szczególności ponoszą duże straty, twierdzą analitycy. BOE wkroczył, aby zapobiec wymknięciu się tych strat spod kontroli, twierdzą analitycy.

Ruch BOE wywołał natychmiastową reakcję rynków, ale inwestorzy i ekonomiści stwierdzili, że jest za wcześnie, aby ocenić, jak głębokie lub rozległe były szkody i czy wysiłki banku wystarczą. ustabilizować sytuację.

Ceny obligacji w Wielkiej Brytanii i na innych rynkach wzrosły wraz ze spadkiem kosztów finansowania zewnętrznego. 30-letnie obligacje rządowe Wielkiej Brytanii spadły do ​​4,09%, z ponad 5% przed ogłoszeniem, przy czym typ zmiany trwał zwykle tygodnie lub miesiące.

Jednak funt spadł o około 1% do 1,062 USD w stosunku do dolara na znak niepokoju o sentyment inwestorów do Wielkiej Brytanii.

W dniach po ogłoszeniu przez rząd podatku, ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii znacznie spadły, co może osłabić system finansowy i gospodarkę kraju, jeśli nie zostaną powstrzymane, powiedział BOE.

„Jeśli zakłócenia na tym rynku będą się utrzymywać lub pogłębić, pojawi się istotne ryzyko dla stabilności finansowej Wielkiej Brytanii” – powiedział. „Doprowadziłoby to do niepotrzebnego zaostrzenia warunków finansowych i ograniczenia napływu kredytów do realnej gospodarki”.

BOE powiedział, że zakupy, które trwają do połowy października, są ściśle ograniczone w czasie i „mają na celu rozwiązanie konkretnego problemu na rynku długoterminowych obligacji rządowych”.

Interwencja BOE odzwierciedlała głębokie zaniepokojenie, że wyprzedaż na rynku obligacji pogrążyła się w kryzysie systemowym. Gospodarka Wielkiej Brytanii już walczy.

Ruchy te były echem agresywnych działań podjętych przez banki centralne w poprzednich kryzysach finansowych, w tym panice na rynku Covid i globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-09.

Ożywienie na rynku obligacji wymaga od BOE zmiany kursu, przynajmniej w krótkim okresie, w oparciu o jego szerszą politykę. Odłoży sprzedaż obligacji rządowych w ramach programu zacieśnienia ilościowego, który ma pomóc. Przynosi rosnącą inflację pod kontrolą. Plan został uzgodniony przez decydentów na początku tego miesiąca i miał rozpocząć się w przyszłym tygodniu, ale został opóźniony do 31 października.

Nagła zmiana banku centralnego podkreśla stojące przed nim wyzwania Rynki finansowe w Wielkiej Brytanii Plany rządowych cięć podatkowych wystraszyły inwestorów po tym, jak zostały ujawnione w zeszłym tygodniu, powodując gwałtowną wyprzedaż na rynkach funta i długu.

Nieoczekiwanie duży program zadłużenia rządu jest sprzeczny z bankiem centralnym, który próbuje kontrolować inflację poprzez wyższe stopy procentowe. We wtorek główny ekonomista Banku Anglii Huw Bill powiedział inwestorom, że bank centralny będzie kontynuował sprzedaż obligacji.

„Posunięcie to powoduje pewną panikę i frustrację, że rząd wydaje się deptać mu po piętach, niechętny do politycznego zwrotu” – powiedziała Susanna Streeter, analityk ds. inwestycji w firmie zarządzającej finansami Hargreaves Lansdowne. „Zamiast tego Bank Anglii jest zmuszony do przeprowadzenia monetarnego zwrotu, nagłej zmiany polityki”.

Brytyjskie Ministerstwo Skarbu poinformowało w osobnym komunikacie, że bank centralny pokryje straty wynikające z zakupów i późniejszej sprzedaży obligacji.

„Rząd będzie nadal ściśle współpracował z Bankiem, aby wspierać jego stabilność fiskalną i cele inflacyjne” – powiedział rzecznik skarbu.

Problemy finansowe Wielkiej Brytanii stały się problemem globalnym. We wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydał rzadkie publiczne ostrzeżenie przed planami wydatków Wielkiej Brytanii. Agencja ratingowa Moody’s Investors Service poinformowała, że ​​plan jest negatywny dla sytuacji kraju wśród wierzycieli.

Wiele banków w Wielkiej Brytanii jest zawieszonych lub Zmniejszone nowe kredyty hipoteczne W ostatnich dniach zmiany rentowności obligacji, które wyznaczają punkt odniesienia dla akcji kredytowej przez gospodarkę, nie były w stanie się dostosować.

Spadek wartości brytyjskich obligacji rządowych, które mają być jednym z najbezpieczniejszych aktywów, rozprzestrzenił niepokój wśród inwestorów, takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Pomimo interwencji BOE, akcje ubezpieczycieli i zarządzających funduszami emerytalnymi w Wielkiej Brytanii były w środę jednymi z największych przegranych na giełdzie. Aviva Plc, Legal & General Group Plc i M&G Plc spadły o ponad 8% w handlu intraday.

Przyspieszenie wyprzedaży na rynku obligacji wydawało się wynikać z finansowych instrumentów pochodnych powiązanych ze zmianami stóp procentowych stosowanych przez fundusze emerytalne.

Wartość tych instrumentów pochodnych, które obejmują swapy stóp procentowych, spadła wraz z cenami obligacji. Jednak straty z tytułu emerytur wzrosły, ponieważ inwestorzy muszą wnieść dodatkowe zabezpieczenia, gdy stopy się zmieniają.

Ben Gould, szef ds. inwestycji w doradcach emerytalnych XPS, szacuje, że brytyjskie fundusze emerytalne otrzymały co najmniej 1 miliard funtów wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego od czasu ogłoszenia budżetu w zeszłym tygodniu. Powiedział, że dotyczy to około dwóch trzecich z 400 planów emerytalnych, które oferuje jego firma.

Fundusze emerytalne są zmuszone sprzedawać aktywa jako zabezpieczenie funduszom, które zarządzają swoją ekspozycją na zmiany stóp, znanymi jako fundusze inwestycyjne oparte na zobowiązaniach. Według organizacji handlowej, Stowarzyszenia Inwestycyjnego, w 2020 r. LDI wyniosły 1,5 biliona funtów.

Ogólnie rzecz biorąc, fundusze emerytalne mają kilka dni na zgromadzenie gotówki, gdy menedżer LTI poprosi o zabezpieczenie. Teraz menedżerowie emerytalni dostają godziny.

„Ponieważ sprawy potoczyły się tak szybko w ciągu ostatnich kilku dni, wielu menedżerów pisze do funduszu i mówi, że nie możemy czekać dwa tygodnie, potrzebujemy tego dzisiaj” – powiedział pan. powiedział Gold.

