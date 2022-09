Aaron Judge pobił swój 61. bieg do domu, aby wyrównać rekord Rogera Morrisa AL dla większości HR w jednym sezonie.

Aaron Judge z New York Yankees pobił swój 61. bieg u siebie w sezonie 2022 w środę wieczorem i tym samym zremisował rekord ligi amerykańskiej Rogera Morrisa w większości biegów u siebie w sezonie. Historyczne uderzenie sędziego miało miejsce w meczu z lewicowym lewicowcem Blue Jays Tim Misa w Rogers Center w Toronto.

„To niesamowity zaszczyt… słowa nie do opisania” – powiedział sędzia po meczu (Wideo), dodając, że trafienie nr 61 było „ulgią”.

Oto przełomowy home run sędziego. Piłka wylądowała w bullpen w TorontoWięc Yankees udało się go odzyskać bez żadnych problemów.

Numer 61 złapał suszę na siedem meczów w domu dla sędziego, wiążąc go jako drugi najdłuższy w tym sezonie. W dniach 14-21 kwietnia przeszedł także siedem meczów między osobami korzystającymi z domów. Najwyższy sezon sędziowski to dziewięć meczów bez homera w dniach 13-21 sierpnia.

Należy zauważyć, że sędzia wciąż miał szansę trafić swój 62. home run w środę wieczorem, mimo że został skreślony w ósmej rundzie. Sędzia szedł 13 razy między 60. i 61. biegiem do domu – tylko jeden z 13 był zamierzony – w tym pięć we wtorek i tylko w środę.

Judge, który we wrześniu ma już 10 home runów, niedawno trafił do dziewiątego 60-osobowego sezonu w historii Major League Baseball. Podobnie sędzia nr. 61 kończy jego związek z Babe Ruthem, a teraz wiąże go z Maurice na jeden sezon w historii marki Yankees.

Oto więcej informacji na temat Milestone Blast sędziego.

Mama i Maurice Jr. byli w domu

Matka sędziego, Patty i Roger Morris Jr. uczestniczyli i siedzieli razem w Rogers Center. Oto one, kiedy sędzia osiąga swój kamień milowy:

Rodzina sędziego i rodzina Maurice’a brali udział w każdym meczu Yankees, odkąd w ubiegły wtorek osiągnął 60. home run.

Nowa tablica wyników AL

W tej pogoni za domem była jakaś cudowna symetria. Morris trafił 61 home runów w 1961 roku, nie. Zdobył gola mając na sobie 9. Po 61 latach osądu, nie. Dorównał rekordowi Maurice’a, kiedy nosił 99. Baseball może być czasami całkiem fajny.

Oto nowa jednosezonowa tablica wyników wyścigów domowych AL:

Sędzia Aaron, Jankesi 2022: 61 i liczenie Roger Morris, 1961 Jankesi: 61 Babe Ruth, Jankesi z 1927 roku: 60 Babe Ruth, Jankesi 1921: 59 Jimmy Foxx, 1931 Lekkoatletyka: 58 Hank Greenberg, 1938 Tygrysy: 58

Yankees ma jeszcze siedem meczów w regularnym sezonie po środę, więc sędzia ma duże szanse na zerwanie więzi z Morrisem i zwiększenie jego sumy. W tym sezonie zdobył siedem home runów w ciągu siedmiu meczów.

Potrójna korona

Sędzia goni więcej niż rekord Maurice’a. Goni też potrójną koronę. W środę wszedł do gry z wiodącą w lidze średnią mrugnięcia .314 i nieco ją obniżył z nocą 1 na 4. Oto zaktualizowany wyścig mrugnięć AL:

Sędzia Aaron, Yankees: 0,31341 Luis Ares, Bliźniacy: 0,31332 Xander Bogaerts, Red Sox: .30867

Nic dziwnego, że sędzia prowadzi ligę w biegach u siebie (61) i biegnie z dużym marginesem (130). Potrójna korona sprowadzi się do mrugnięcia i może sędzia powstrzymać Aresa i Bogartsa w ostatnim tygodniu sezonu.

Judge zamierza zostać pierwszym zdobywcą potrójnej korony od czasu Miguela Cabrery w 2012 roku. Ogólnie rzecz biorąc, Potrójną Koronę osiągnięto tylko 12 razy, odkąd Bank Rezerw stał się oficjalną statystyką w 1920 roku.

Och, i będzie wolnym agentem

Sędzia odrzucił przedłużenie kontraktu o 213,5 miliona dolarów podczas wiosennych treningów i był w stanie zarobić więcej pieniędzy w tym okresie poza sezonem. Prawdopodobnie ponad 100 milionów dolarów. Wszystko wskazuje na to, że sędzia chce być Jankesem, a Jankesi chcą go zatrzymać, ale muszą zawrzeć umowę. Nie mogli tego zrobić na początku tego roku.

Numer 62?

Yankees mają wolny czwartek przed powrotem do domu na weekendową serię trzech meczów z Orioles. To była ich ostatnia seria w sezonie zasadniczym na Yankee Stadium, a tym samym ostatnia szansa sędziego na zdobycie 62. biegu u siebie przed kibicami gospodarzy. Prawy Austin Voth ma rozpocząć piątkowy mecz o Oaks. Nigdy nie spotkał sędziego.