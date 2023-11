Travis Kelce został przyłapany z Taylor Swift podczas trasy koncertowej Eras w Argentynie

Travis Kelce i Taylor Swift ponownie spotkali się w Buenos Aires w Argentynie, gdy Swift wzięła wieczór wolny od trasy koncertowej Eras.

Według wielu raportów, oboje zjedli kolację w Elena, restauracji znajdującej się w hotelu Four Seasons w Buenos Aires. Film przedstawiający parę trzymającą się za ręce, gdy wchodzili do restauracji w piątkowy wieczór, stał się wirusowy na kilku platformach medialnych. Kolejny film pokazuje, jak Kelce przybywa do Argentyny w piątek.

Wcześniej w piątek Swift przełożyła swój koncert zaplanowany na ten wieczór ze względu na niesprzyjającą pogodę.

Swifties tam byli Oczekiwano, że zawodnik z Kansas City poleci do Argentyny Ponieważ w tym tygodniu wziął tydzień wolnego od NFL, w swoim podcaście „New Heights” wspomniał o wyjeździe gdzieś „bliżej równika”.

Zapytany, czy są jakieś najbliższe plany, Gels powiedział swojemu bratu Jasonowi Gelsowi: „Po prostu (przekleństwo) to powiem i pójdę w dobre miejsce”. „Moja skóra robi się zbyt blada, więc muszę udać się gdzieś na południe”.

To nie pierwszy raz, kiedy Kells odwiedza Eras Tour. W lipcu planował podarować Swiftowi bransoletkę przyjaźni ze swoim numerem na koncercie w Kansas City w stanie Missouri, ale nie mógł.

Niedługo potem w wywiadzie dla The Pat McAfee Show Kelce przyznała, że ​​zaprosiła piosenkarkę „Bejeweled” na domowy mecz piłki nożnej.

„Rzuciłam piłkę w jej kort” – powiedziała Kelce – „i powiedziałam jej, wiesz: «Widziałem, jak trzęsiesz sceną w Arrowhead. Powinnaś przyjść zobaczyć, jak bujam na scenie w Arrowhead i zobaczyć, co jest trochę bardziej oświetlony.

wrzesień 24 stycznia Swift kibicował Chiefs obok matki Kells, Donny Kells, na wypełnionym po brzegi stadionie.

Swift ma jeszcze dwa występy w Argentynie w sobotę i niedzielę, zanim wyruszy do Brazylii.

Obserwuj korespondenta Taylor Swift, Briana Westa Instagrama, TIK Tok I X jako @BryanWestTV.