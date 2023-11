Izba GOP realizuje dwuetapowy plan uniknięcia zawieszenia działalności rządu

CNN

—



Republikanie w Izbie Reprezentantów realizują dwuetapowy plan finansowania rządu, jak poinformowały CNN trzy źródła zaznajomione z tą sprawą, a Kongres zdecydowanie zmierza w tym kierunku. Kolejnym terminem wydatków jest piątek.

Nowo wybrany spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson ogłosił plan podczas telekonferencji GOP z członkami w sobotnie popołudnie i argumentował, że „nie jestem architektem bałaganu, w jakim się znajdujemy”, według źródła rozmówcy.

Johnson wprawdzie objął prawicowych członków swojej konwencji, ale wybrał podejście dwuetapowe i nie do końca podporządkował się ich woli. Pakiet nie zawiera głębokich cięć wydatków forsowanych przez jego prawicę, a zamiast tego zwiększa finansowanie na obecnym poziomie.

„Ta dwuetapowa, ciągła uchwała to projekt ustawy niezbędny, aby zapewnić Republikanom w Izbie Reprezentantów lepszą pozycję w walce o zwycięstwa konserwatystów” – stwierdził Johnson w sobotnim oświadczeniu.

Pierwsza ustawa przedłuża finansowanie do 19 stycznia i obejmuje finansowanie budowy obiektów wojskowych, spraw weteranów, transportu, mieszkalnictwa i Departamentu Energii. Druga część projektu ustawy, przedłużająca finansowanie do 2 lutego, obejmie finansowanie pozostałych części rządu.

Żadna ustawa nie przewidywała dodatkowej pomocy dla Izraela i Ukrainy.

Dwuetapowe podejście było szeroko reklamowane przez republikańskich twardogłowych, ale wielu senatorów odrzuciło je jako złożone rozwiązanie, które byłoby trudne do wdrożenia. Ponieważ jednak finansowanie agencji pozostanie na obecnym poziomie, Demokratom może być trudno to wykluczyć.

Czołowy doradca Demokratów w Senacie wyraził swoją otwartość na plan finansowania Johnsona, mówiąc CNN: „Dobrze, że mówca nie dodał niepotrzebnych cięć i nie zatrzymał finansowania obronności w drugiej grupie programów”.

Jednak rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre nazwała plan Johnsona „przepisem na większy chaos wśród Republikanów i więcej przestojów – kropka”.

„Republikanie Izby Reprezentantów muszą przestać marnować czas na własne podziały polityczne, zająć się swoją pracą i pracować w sposób ponadpartyjny, aby zapobiec zawieszeniu działalności” – stwierdził Jean-Pierre w oświadczeniu.

Przed sobotnią telekonferencją Republikanie rozważali kilka opcji, w tym prostszą ustawę tymczasową z dodatkowymi słodzikami i bardziej skomplikowane dwuetapowe podejście, które proponuje Johnson.

Konferencja jest podzielona co do tego, którą opcję wybrać – przywłaszczyciele opowiadają się za „czystą” ustawą tymczasową, a członkowie Klubu Wolności opowiadają się za podejściem rozłożonym w czasie.

Jednakże przedstawiciel Partii Republikańskiej należący do skrajnie prawicowego Klubu Wolności w Izbie Reprezentantów. Chip Roy powiedział w X, że jest przeciwny planowi Johnsona, ponieważ nie obniżył on odpowiednio wydatków.

Przywódca mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries wcześniej ostro skrytykował perspektywę dwuetapowej kontynuacji uchwały, nazywając ją „prawicową radosną przejażdżką”, która doprowadziłaby do upadku i spalenia gospodarki.

Aby zatwierdzić projekt większością głosów w Izbie, Johnson musi najpierw zatwierdzić przepis określający parametry debaty. Ponieważ jednak partia mniejszościowa zwykle głosuje przeciwko temu przepisowi, Johnson może stracić tylko czterech Republikanów, którzy go zatwierdzą. Nie jest jasne, czy republikańscy twardogłowi dadzą mu miesiąc miodowy i wybiorą go na urząd, gdy wystąpi przeciwko podstawowej ustawie.

Jeżeli nie mogą uchwalić przepisu, należy go uchwalić w trybie zawieszenia przepisów – co wymaga większości dwóch trzecich głosów. Oznacza to, że do zatwierdzenia ustawy potrzebna jest zdecydowana większość Demokratów.

Źródła przywódców GOP mówią, że nadal nie są zdecydowani, jak postępować.

W tej chwili Demokraci prywatnie krytycznie odnoszą się do strategii Johnsona, twierdząc, że niedopuszczalne jest utrzymywanie otwartego rządu w dwóch etapach. Zgadzają się jednak, że Johnson uniknął cięć wydatków, co było ich czerwoną linią.

Najważniejsze pytanie: ilu Demokratów ostatecznie poprze ten plan? Odpowiedź może odblokować strategię platformową GOP.

Jeśli prawodawcy nie przyjmą planu wydatków do piątku, wiele działań rządu zostanie wstrzymanych do czasu podjęcia działań przez Kongres. Jednak niezbędne prace rządowe będą kontynuowane.

Każda agencja federalna opracowuje plan awaryjny określający, które z jej działań będą kontynuowane podczas przestoju, a także ilu jej pracowników będzie nadal pracować, a ilu zostanie na urlopie tymczasowym do zakończenia przestoju.

Na szczeblu krajowym zawieszenia działalności rządów mogą mieć długoterminowe konsekwencje gospodarcze, tłumiąc wzrost i sprzyjając niepewności, zwłaszcza jeśli będą się przeciągać. Część z nich to wydatki Dodaje Podniesienie stopy bezrobocia, ograniczenie wzrostu PKB i podniesienie kosztów kredytów.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe informacje.

Shania Shelton z CNN przyczyniła się do powstania tego raportu.