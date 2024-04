MTS wyda orzeczenie w sprawie wniosku Nikaragui o zaprzestanie sprzedaży niemieckiej broni do Izraela

HAGA, Holandia (AP) – Sąd Najwyższy ONZ odrzucił we wtorek wniosek Nikaragui o nakazanie Niemcom zamrożenia pomocy wojskowej i innej dla Izraela oraz przywrócenia finansowania agencji pomocy ONZ w Gazie.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nie zostały spełnione przesłanki prawne do wydania takiego nakazu i odrzucił wniosek większością 15 do 1.

„Na podstawie informacji faktycznych i argumentacji prawnej stron, w obecnych okolicznościach nie ma okoliczności, w których można by skorzystać ze swojego uprawnienia… do zarządzenia środków tymczasowych, postanawia sąd” – stwierdził sąd Nawab Salam. Prezydent.

Jednakże 16-osobowy panel sędziowski odmówił całkowitego odrzucenia sprawy, co oznacza, że ​​będzie ona nadal rozpatrywana w sądzie.

Salam powiedział: „Trybunał jest głęboko zaniepokojony opłakanymi warunkami życia Palestyńczyków w Strefie Gazy, zwłaszcza biorąc pod uwagę chroniczne i powszechne niedobory żywności i innych podstawowych artykułów pierwszej potrzeby”.

Odczyt wyniku trwał niecałe 20 minut.

Niemcy argumentowały na rozprawie, że nie eksportowały żadnej broni do Izraela od czasu rozpoczęcia ataku na Gazę 7 października po śmiercionośnym wtargnięciu bojowników Hamasu na południowy Izrael.

Nikaragua, wieloletni sojusznik Palestyńczyków, oskarża Niemcy o umożliwienie ludobójstwa poprzez wysyłanie broni i innego wsparcia do Izraela. Wtorkowe orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dotyczy jedynie wstępnych zarządzeń w sprawie, której rozstrzygnięcie zajmie lata. Niemcy zaprzeczają tym zarzutom.

Izrael, który nie jest stroną w sprawie między Nikaraguą a Niemcami, stanowczo zaprzecza, że ​​atak na Gazę jest równoznaczny z aktem ludobójstwa i upiera się, że działał w samoobronie.

Sprawa Nikaragui jest najnowszym przedsięwzięciem prawnym kraju mającego historyczne powiązania z narodem palestyńskim, mającym na celu powstrzymanie izraelskiej ofensywy.

Pod koniec ubiegłego roku Republika Południowej Afryki oskarżyła w sądzie Izrael o ludobójstwo. Do niektórych przypadków, w tym do Niemiec, doszło, gdy sojusznicy Izraela spotykali się z coraz większymi wezwaniami do zaprzestania dostaw broni. i stały się bardziej krytyczne wojny.

w poniedziałek, Sekretarz stanu USA Anthony Blinken Powiedział, że Izrael musi zrobić więcej, aby zwiększyć pomoc humanitarną dla oblężonej Strefy Gazy.

Na rozprawie na początku tego miesiąca ambasador Nikaragui w Holandii, Carlos José Argello Gómez, powiedział 16-osobowemu panelowi sędziowskiemu, że Niemcy „nie dopełniły swoich własnych obowiązków zapobiegania ludobójstwu lub zapewnienia poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego”.

Nikaragua chce także, aby Niemcy przywróciły bezpośrednie finansowanie agencji pomocy ONZ w Gazie.

Tania von Uslar-Gleichen, szefowa niemieckiego zespołu prawnego, twierdzi, że Nikaragua „ Nie ma podstaw faktycznych ani prawnych.”

Izrael Stanowczo zaprzecza Jej atak na Gazę uznano za akt ludobójstwa po tym, jak bojówki pod przywództwem Hamasu stwierdziły, że działała w samoobronie. Wkroczył do południowego Izraela 7 październikazginęło około 1200 osób. Izraelski doradca prawny Dal Becker powiedział sędziom w sądzie na początku tego roku, że Izrael „nie rozpoczął i nie chce” w sprawie wniesionej przez Republikę Południowej Afryki.

Według ministerstwa zdrowia tego terytorium od rozpoczęcia ofensywy Izraela w Gazie zginęło 34 000 Palestyńczyków. To opłata Nie różnicuje Jeśli chodzi o cywilów i bojowników, większość zabitych to kobiety i dzieci.

Izrael obwinia Hamas za wiele ofiar wśród ludności cywilnej, gdy bojownicy walczą w gęsto zaludnionych obszarach mieszkalnych. Armia twierdzi, że zabiła ponad 12 000 bojowników.

Z Niemiec Zagorzały zwolennik Izraela Przez dekady. Jednak w miarę wzrostu ofiar cywilnych w Gazie Berlin stopniowo zmieniał ton, stając się coraz bardziej krytyczny wobec sytuacji humanitarnej w Gazie i wypowiadając się przeciwko ofensywie lądowej w Rafah.

W sprawie, którą następnie przedstawiła Republika Południowej Afryki, I.C.J rozkazał Izraelowi w styczniu do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, aby zapobiec aktom śmierci, zniszczenia i ludobójstwa w Gazie. W marcu sąd wydał nowe środki tymczasowe dowodzący Izraelem Podejmij działania, aby poprawić sytuację humanitarną w Gazie, mówią tamtejsi eksperci Głód jest nieuchronny.

Tymczasem trwa odrębne śledztwo prowadzone przez inny sąd międzynarodowy – Międzynarodowy Trybunał Karny. To również zaniepokoiło izraelskich urzędników.

MCK Wszczęto dochodzenie Potencjalne zbrodnie wojenne popełnione przez izraelskich i palestyńskich bojowników w 2021 r. będą miały swój początek w wojnie między Izraelem a Hamasem w 2014 r. Śledztwo dotyczy także budowy osiedli na terytorium okupowanym przez Izrael, gdzie Palestyńczycy chcą zbudować przyszłe państwo. W ostatnich dniach władze izraelskie wyraziły zaniepokojenie wydanymi w tej sprawie nakazami aresztowania.

___

Śledź relację AP z wojny https://apnews.com/hub/israel-hamas-war