Trener Packers, Matt LaFleur, wyjaśnia decyzje o wycięciu Amari Rodgersa i Kyle’a Hilla

Wyniki indywidualne Zwolnij szeroki odbiornik Amari Rodgers I Ucieczka z Kylen Hill Składa się z dwóch oddzielnych czynników: wyników na boisku i wpisowego poza boiskiem.

Trener Matt LaFleur wyjaśnił, dlaczego Packers wypuścili Rodgersa i Hilla we wtorek.

Decyzja dotycząca Rodgersa była oparta na produkcji; Proces stojący za tym, że Hill nie spełnia wewnętrznych oczekiwań w ramach roli.

LaFleur o Rodgersie: „Amari, to boli. Wiem, ile to dla niego znaczy. Zrobił wszystko, o co prosiliśmy. Jest świetnym graczem zespołowym. Odciął sobie ogon. Widać, że naprawdę rośnie pod względem ogólnej wiedzy. Ale jesteśmy w branży produkcyjnej, a to niefortunne. Naprawdę jest. czuję do niego. Jest facetem, którego szanuję i bardzo mi na nim zależy. Mam nadzieję, że dostanie jeszcze jedną szansę. Czasami to najlepsza rzecz dla facetów w tej lidze. Przejdziesz przez trudności i zaczniesz od nowa gdzie indziej. Życzę mu tylko wszystkiego najlepszego. „

Rodgers, wybrany w trzeciej rundzie w 2021 roku, ma na swoim koncie zaledwie osiem trafień w 26 meczach w karierze i pięć razy w tym sezonie, wliczając w to przegraną z Dallas Cowboys w niedzielę.

LaFleur on the Hill: „To trudna sprawa. Powiem tak: bycie członkiem Green Bay Packers to przywilej. Każdy członek tego zespołu ma standardy i oczekiwania, których oczekujemy od facetów. Kyle przeszedł i to, przez co przeszedł rok temu. Wiem, że powrót po kontuzji kolana nie jest łatwy, to było druzgocące uderzenie. Jest facetem, po którym mieliśmy duże oczekiwania. Czuję, że jest w załadowanej sali. Ale nieważne niezależnie od tego, jak duża lub mała jest twoja rola, oczekujemy, że faceci przyjdą do pracy. Tak się dzieje, gdy tego nie robisz.

Nie jest jasne, czy konkretny incydent miał miejsce w budynku, czy podczas niedzielnego zwycięstwa nad Cowboys, które bezpośrednio doprowadziło do uwolnienia Hilla we wtorek.

Hill, wybrany w siódmej rundzie w 2021 roku, zerwał ACL w 8. tygodniu ubiegłego sezonu i przegapił ostatnie dziewięć meczów swojego debiutanckiego sezonu i pierwszych siedem w tym sezonie. Po powrocie Hill rozegrał tylko jeden snap w ataku i osiem snapów w drużynach specjalnych w ostatnich dwóch meczach. Aaron Jones i A.J. Za Dillonem nie ma go. Trzecie miejsce, które teraz należy do Patricka Taylora. Podpisał listę Po wydaniu Hilla.