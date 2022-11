Nowe technologie sprawiają, że pojazdy elektryczne są mniej niezawodne

Zgodnie z opublikowanym we wtorek rankingiem Consumer Reports, pojazdy elektryczne należą obecnie do najmniej niezawodnych samochodów osobowych i ciężarowych w branży motoryzacyjnej.

Według Consumer Reports, w porównaniu z samochodami i ciężarówkami z napędem hybrydowym i gazowym, pojazdy w pełni elektryczne zasilane wyłącznie z akumulatorów są najgorszym segmentem, z wyjątkiem tradycyjnych pełnowymiarowych pickupów.

Można się spodziewać problemów z niezawodnością pojazdów elektrycznych, ponieważ większość producentów samochodów, z wyjątkiem wczesnego lidera pojazdów elektrycznych, Tesli, wprowadziła w ostatnich latach modele w pełni elektryczne, powiedział Jake Fisher, starszy dyrektor ds. testów pojazdów w Consumer Reports. Powiedział, że firmy nie mają czasu na rozwiązywanie problemów wpływających na niezawodność.

Ponieważ nabywcy samochodów elektrycznych są zwykle obeznani z technologią, producenci samochodów mają tendencję do pakowania modeli ze zbyt wieloma funkcjami, co może prowadzić do problemów.

„Producenci samochodów używają pojazdów elektrycznych jako stanowiska testowego dla nowych technologii, które chcą wypróbować” – powiedział Fisher w rozmowie z CNBC. „Posiadając tę ​​nową technologię, mają wiele problemów”.

Raporty konsumenckie przeprowadziły ankietę wśród ponad 300 000 właścicieli pojazdów w latach 2000-2022 i wykorzystały te dane do przewidywania niezawodności pojazdów z roku modelowego 2023.

Większy niż dotychczas udział w rankingach miały modele elektryczne. Zachęty rządu stanowego i federalnego oraz nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego transportem, zachęciły do ​​szerszego przyjęcia całkowicie elektrycznych samochodów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi.

Według Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych ładowanie pojazdu hybrydowego lub w pełni elektrycznego może powodować zanieczyszczenie w elektrowni, ale całkowite emisje z jazdy samochodami są niższe niż z samochodów napędzanych benzyną. Pojazdy elektryczne mogą z czasem stać się „bardziej ekologiczne”, ponieważ energia elektryczna jest dostarczana z czystych lub odnawialnych źródeł, takich jak energia jądrowa, słoneczna i wiatrowa.