Trenerzy Arthur Smith i Dennis Allen przeprowadzili ciepłą wymianę zdań po meczu z Saints-Falcons.

Trenerzy Atlanta Falcons Arthur Smith i trener New Orleans Saints Dennis Allen przeprowadzili gorącą wymianę zdań podczas uścisku dłoni pomocnika po niedzielnym popołudniowym meczu.

„To cholernie bzdura” – powiedział Smith Allenowi po tym, jak drużyna Nowego Orleanu zdobyła przyłożenie na minutę przed końcem meczu, zamiast klęczeć. Saints wygrali 48-17, podtrzymując swoje nadzieje na play-off.

Allen rozpoczął konferencję prasową po meczu od przeproszenia Smitha za przyłożenie pod koniec meczu. Allen powiedział, że Święci powinni byli uklęknąć. Powiedział, że gracze chcieli, aby Jamaal Williams zdobył przyłożenie, a to było „niedopuszczalne”.

„Nie tacy jesteśmy i nie o to nam chodzi” – powiedział Allen.

Williams powiedział, że ofensywni liniowi w naradzie zdecydowali, że chcą, aby zdobył przyłożenie. Pochwalił ich przede wszystkim za kanonizację.

Obrońca Saints Cesar Ruiz powiedział o swojej decyzji, aby pozwolić Williamsowi zdobyć pierwsze przyłożenie. „Bez względu na to, jakie ciepło się z tym wiąże, ustaw go na linii O”.

Defensywa Falcons Calais Campbell powiedział, że rozumie, dlaczego Saints to zrobili, ponieważ Williams miał motywację do przyłożenia.

„Szkoda, że ​​nie ustawiono ich w szyku do biegania” – powiedział Campbell. „Nie klękaj i nie udawaj, że prowadzisz piłkę. Myślę, że nazwano to hitem, ale James to zmienił. Jestem sfrustrowany, ponieważ jeśli masz zamiar to zrobić, jest na to sposób, ale to nie zmienia niczego w grze.

Smith powiedział podczas konferencji prasowej po meczu, że sytuacja „wymknęła się spod kontroli”.

„Możesz robić, co chcesz” – powiedział Smith. „Przekazałem im moją opinię na ten temat”.

Zapytany o swój status w Falcons, Smith powiedział, że nie otrzymał żadnych wskazówek na temat swojej przyszłości w zespole.

„Kocham to, co robię” – powiedział Smith.

Saints muszą przegrać lub zremisować Seattle Seahawks i Green Bay Packers, aby dostać się do play-offów. Nowy Orlean zakończył sezon 9-8, podczas gdy Atlanta spadła do 7-10.

(Zdjęcie: Chris Gretan/Getty Images)