O której 8 stycznia wystartuje pierwsza rakieta Vulcan firmy ULA wraz z prywatnym lądownikiem księżycowym firmy Astrobotic?

Po tygodniach opóźnień United Launch Alliance jest gotowy do wystrzelenia swojej pierwszej rakiety Vulcan – lotu testowego, który będzie pierwszym, podczas którego prywatny lądownik księżycowy zostanie wysłany na Księżyc – ale jeśli chcesz zobaczyć historyczny start, musisz wiedzieć kiedy i jak. W tym celu, fani kosmosu, mamy dla Ciebie wsparcie.

Rakieta Vulcan Centaur wystartuje z kompleksu startowego Space Launch Complex-41 należącego do ULA w stacji sił kosmicznych Cape Canaveral na Florydzie. 2:18 czasu wschodniego (07:18 GMT) W swojej misji Cert-1 zademonstrowania swojej gotowości na samoloty komercyjne i rządowe. Wystrzelenie rakiety Vulcan można oglądać na żywo w Internecie od 1:30 czasu wschodniego (06:30 GMT).

Rakieta przewozi także Peregrine Moon Lander, prywatną misję zbudowaną przez amerykańską firmę Astrobotic, która przewozi sześć sond do NASA w ramach pierwszego lotu w ramach komercyjnego programu agencji Lunar Payload Services. Misja będzie pierwszą amerykańską próbą lądowania na Księżycu od czasu Apollo 17 w 1972 r. i, jeśli się powiedzie, będzie pierwszą prywatną misją, która bezpiecznie wyląduje na Księżycu.

Peregrine firmy Astrobotic przewozi na Księżyc kilkanaście innych ładunków dla płacących klientów, w tym firmę kurierską DHL, galerię sztuki cyfrowej i próbki ludzkiego DNA, a także skremowane szczątki do pochówków kosmicznych Celestis i Elysium.

Jaki jest czas pierwszego uruchomienia Vulcan Centaur ULA?

Obecnie ULA celuje w 8 stycznia 2:18 czasu wschodniego (07:18 GMT) Rozpoczyna się pierwszy lot testowy Vulcan Centaur, ale start może nastąpić w dowolnym momencie w ciągu 45 minut. 3:03 czasu wschodniego (0803 GMT). Praca ta została wykonana w dniu 11 grudnia br. Start zaplanowano na 24 stycznia, ale ULA przełożył go na styczeń, aby umożliwić próbę z pełnym paliwem.

Pierwsza rakieta ULA Vulcan Centaur zmierza na platformę startową, gdzie 8 stycznia 2024 r. wystartuje ze stacji sił kosmicznych na Przylądku Canaveral. (Zdjęcie: ULA)

To najdłuższe okno wydawnicze ULA dla czterech możliwości lotów w tym tygodniu, które obejmują daty zapasowe 9, 10 i 11 stycznia.

Prognoza wystrzelenia 8 stycznia obiecuje lepszą pogodę dla czterech okazji wystrzelenia w tym tygodniu. Tam jest 85% szans na dobrą pogodę W tym dniu 8 stycznia to data premieryAle 9 stycznia szansa na dobrą pogodę spada do 40%. Z powodu gęstych chmur, i 45% zarówno w dniach 10, jak i 11 styczniaWedług Melody Lowe, meteorolog z 45. Skrzydła Pogodowego w Stacji Sił Kosmicznych na Przylądku Canaveral.

Czy pierwszą premierę Vulcan ULA można zobaczyć w Internecie?

Tak, możesz obejrzeć w Internecie start lotu testowego Vulcan Centaur Cert-1 firmy ULA.

Amerykańska agencja kosmiczna zapewni transmisję internetową na żywo ze startu, podczas gdy NASA przeprowadza kilka testów ładunku Vulcan, Peregrine Moon Lander. Start jest teraz ustawiony 2:18 czasu wschodniegoRozpoczyna się transmisja internetowa NASA 1:30 czasu wschodniego (06:30 GMT). Transmisję internetową możesz oglądać na żywo w oknie u góry tej strony lub bezpośrednio NASA + aplikacja, Kanał YouTube NASA i programy telewizyjne NASA.

ULA będzie także gospodarzem własnego webcastu, który będzie można obejrzeć Kanał ULA na YouTubejak również Strona misji Vulcan Centaur Cert-1 ULA.

Obie transmisje internetowe obejmą ostatnią godzinę przed startem, a następnie będą śledzić rakietę Vulcan Centaur przez jej start, separację stopni i pierwsze ważne kamienie milowe na orbicie. Lądownik Peregrine Moon ma oddzielić się od górnego stopnia Centaura Vulcan cztery godziny i 24 minuty później, ale ULA może zakończyć transmisję na żywo przed tym kamieniem milowym. Aktualizacje można udostępniać za pośrednictwem protokołu XDawniej Twittera.

Jak długo trwała pierwsza misja rakiety Vulcan Centaur ULA?

Ta mapa ULA przedstawia ścieżkę startu i harmonogram misji Vulcan Centaur Cert-1, która wystartuje ze Stacji Sił Kosmicznych na Przylądku Canaveral 8 stycznia 2023 r. (Zdjęcie: ULA)

Od startu do zakończenia lot testowy Vulcan Centaur Cert-1 firmy ULA Oczekuje się, że potrwa około 4 godzin i 24 minutzgodnie z perspektywą zadaniową. W tym czasie rakieta Vulcan wystartuje, opuści swój pierwszy stopień i wystrzeli lądownik Peregrine Moon Lander 50 minut po starcie na tak zwanej „przezksiężycowej” trajektorii na Księżyc. W międzyczasie górny stopień Centaura automatycznie wyruszy w przestrzeń kosmiczną, aby okrążyć Słońce.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Peregrine Wyląduje na Księżycu 23 lutego Na obszarze znanym jako Sinus Viscositatis lub Zatoka Lepkości sąsiaduje z zespołem obiektów znanych jako Kopuły Krutheisena. Poniżej znajduje się harmonogram lotu testowego Vulcan Centaur Cert-1.

Przesuń, aby przewijać w poziomie Czas (godz.:min:sek.) wydarzenie D-0:00:04.9 Zapłon silnika BE-4 T+0:00:01.1 start T+0:00:07,9 Manewr pochylenia/odchylenia T+0:01:09,9 Mach 1 T+0:01:16,1 Maksymalnie k T+0:01:50,3 SRB Jettison T+0:04:58,9 Wyłączenie silnika wspomagającego T+0:05:05 Separacja poziomu boostera/centaura T+0:05:14,9 Uruchomienie głównego silnika Centaura T+0:05:23 Wyrzucenie owiewki ładunku T+0:15:45,4 Odcięcie pierwszego silnika głównego Centaura (MECO) T+0:43:35>7 Uruchomienie drugiego silnika głównego Centaura T+0:47:37 Odcięcie drugiego silnika głównego Centaura T+0:50:26 Oddzielenie Peregryna T+1:18:23,9 Uruchomienie trzeciego silnika głównego Centaura T+1:18:43,8 Wyłączenie trzeciego silnika głównego Centaura T+4:24:44,5 Koniec misji

Co się stanie, jeśli rakieta Vulcan Centaur ULA nie wystartuje?

Jeśli ULA nie będzie mogła wystrzelić misji Cert-1 rakiety Vulcan 8 stycznia, agencja może próbować jeszcze przez trzy dni, po czym zostanie uziemiona na kilka tygodni. styczeń ULA ma cztery dni na rozpoczęcie tej misji 8, 9, 10 i 11.

„Te cztery dni są ku temu okazją” – powiedział dziennikarzom w piątek (5 stycznia) Gary Wentz, wiceprezes ULA ds. programów rządowych i komercyjnych. „Oczywiście, w miarę upływu czasu liczba prób cofania się zależy od tego, jak daleko obliczymy oraz ile paliwa i materiałów zużyjemy w procesie, zakładając opóźnienie pogodowe lub coś w tym stylu. Usterka lub problem techniczny może prowadzić do dużych opóźnień.

Poniższy wykres pokazuje czas wydania i długość okna wydania dla każdego dnia w oknie. Długość okna startowego zależy od dynamiki orbity wymaganej, aby Vulcan wystrzelił lądownik Peregrine firmy Astrobotic na Księżyc.

Przesuń, aby przewijać w poziomie Daty i godziny wydawania certyfikatu Vulcan Cert-1 Data wydania Czas zwolnienia długość okna Poniedziałek, 8 stycznia 2:18 czasu wschodniego (07:18 GMT) 45 minut wtorek, 9 stycznia 12:15 czasu wschodniego (07:15 GMT) 9 minut środa, styczeń 10 12:12 czasu wschodniego (07:12 GMT) 1 minuta Czwartek, 11 stycznia 12:14 czasu wschodniego (07:14 GMT) 3 minuty

Jeśli ULA nie będzie w stanie wystartować misji Vulcan Cert-1 w ciągu czterodniowego okna, agencja styczeń Trzeba poczekać do 23 Wentz powiedział, że lądownik Peregrine będzie musiał spróbować ponownie ze względu na dynamikę orbity wymaganą do dostarczenia go na Księżyc.

Korekta: Ten artykuł został zaktualizowany 7 stycznia, aby skorygować harmonogram wydarzeń związanych z oddzieleniem lądownika księżycowego Peregrine i zakończeniem misji lotu testowego Vulcan Centaur. Lądownik Peregrine rozdzieli się po 50 minutach od startu, natomiast górny stopień Centaura zakończy swoją misję po 4 godzinach i 24 minutach.

Notatka redaktora: Wejdź na Space.com w poniedziałek, 8 stycznia, aby obejrzeć, jak pierwsza rakieta Vulcan Centaur, należąca do ULA, wystrzeliwuje astrobotyczny lądownik księżycowy Peregrine o godzinie 2:18 czasu wschodniego (07:18 GMT). Oczekuje się, że transmisja internetowa na żywo rozpocznie się o godzinie 1:30 czasu wschodniego (06:30 GMT).