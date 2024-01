Jim Harbaugh o przyszłości: „Chcę się tym cieszyć”

Trenerowi stanu Michigan, Jimowi Harbaughowi, zadano już nieuniknione pytanie na konferencji prasowej po zwycięstwie jego zespołu nad Waszyngtonem 34-13 i zdobyciu przez niego mistrzostwa kraju.

Chcesz wygrać Super Bowl?

„Chcę się tym cieszyć” – powiedział Harbaugh. „Chcę tego doświadczyć. Mam nadzieję, że mi to dasz. Czy chłopiec może to osiągnąć? Czy zawsze musi to być następne? Jaka jest przyszłość? Jak powiedziałem pewnego dnia, tak, mam nadzieję, że mam przyszłość. mam nadzieję, że nadejdzie jutro. Pojutrze. Następny. Następny tydzień, następny miesiąc, następny rok.

„Tylko ostatnia rzecz. Mam dwie wielkie miłości. Moja miłość w pracy, znacie ludzi, z którymi pracuję. Trenerzy, sztab, zawodnicy. I miłość, jaką darzę moją rodzinę w domu. . . . Miłość mojego życia. . . . Oto nasz zespół i te dwie rodziny, które będą razem świętować. Jest dumny. To piękna rzecz.

To jest. Ale jutro będzie. Dopóki nie ujawni, gdzie będzie pracować i trenować w 2024 r., jego przyszłość pozostanie niepokojąca. Pojawia się Centrum sportowe Harbaugh, podobnie jak Scott Van Pelt, po raz kolejny sprzeciwił się skierowaniu uwagi na kolejny krok. Zapowiedział jednak, że planuje przesunąć wiosenne treningi o miesiąc wstecz.

Ale czy będzie głównym trenerem, gdy rozpoczną się wiosenne treningi? Wszystkiego dowiemy się w swoim czasie.

Do tego czasu będzie miał wybór. Zasługuje na to, aby je wszystkie poznać. Zasługuje na to, aby cieszyć się tym, co zrobił. A jeśli zdecyduje się na kolejną szansę na wygranie Super Bowl, zasługuje na to.