Trump próbuje obalić zalecane akty oskarżenia w procesie wielkiej ławy przysięgłych w Georgii – media

WASHINGTON, 21 lutego (Reuters) – Przewodniczący wielkiej ławy przysięgłych w Georgii badającej wysiłki byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, by pokonać go w wyborach w 2020 roku, powiedział mediom we wtorek, że zalecił postawienie wielu zarzutów karnych.

Wielka ława przysięgłych nie omawiała konkretnych zarzutów w wywiadach z takimi mediami, jak Emily Kors, CNN i New York Times, specjalna wielka ława przysięgłych w niedawno zamkniętym okręgu Fulton County w stanie Georgia.

„Na tej liście może być kilka nazwisk, których byś się nie spodziewał. Ale wielkie nazwisko, o które wszyscy mnie pytają – nie sądzę, żebyś był zszokowany” – powiedział Kors CNN.

Reuters nie mógł od razu dotrzeć do Corse.

W zeszłym tygodniu sędzia z Georgii nakazał ujawnienie części raportu końcowego specjalnego wielkiego jury, w którym stwierdzono, że niektórzy świadkowie mogli kłamać pod przysięgą i przedstawił prokuratorom zalecenia dotyczące możliwych zarzutów ingerencji w wybory, wynika z dokumentu.

Zgromadzenie Specjalne nie ma uprawnień do wystawienia arkusza opłat. Aby to zrobić, prokurator okręgowy hrabstwa Fulton, Fannie Willis, musiałaby uzyskać zgodę zwykłej wielkiej ławy przysięgłych.

Willis wszczął specjalne dochodzenie przed wielką ławą przysięgłych wkrótce po tym, jak Trump wykonał telefon do urzędnika państwowego w styczniu 2021 r., aby „znaleźć” więcej głosów, aby obalić zwycięstwo wyborcze demokratycznego prezydenta Joe Bidena.

Trump nadal fałszywie twierdzi, że wybory w 2020 roku zostały mu skradzione poprzez powszechne oszustwa wyborcze. Zaprzeczył wykroczeniom i oskarżył Willisa, wybranego Demokratę, o atakowanie go z powodów politycznych.

2 stycznia 2021 roku Trump zadzwonił do Brada Raffensbergera, najwyższego urzędnika wyborczego w Gruzji, i fałszywie twierdził, że wyniki wyborów zostały sfałszowane. Wyciekło nagranie rozmowy.

„Chciałbym znaleźć 11 780 głosów, czyli o jeden więcej niż mieliśmy, ponieważ wygraliśmy stan” – powiedział Trump, odnosząc się do marginesu 11 779, który wygrał Biden.

Cztery dni później tłumy zwolenników Trumpa zaatakowały Kapitol Stanów Zjednoczonych w nieudanej próbie powstrzymania Kongresu przed zatwierdzeniem zwycięstwa Bidena.

Willis zbadał również plan fałszywego twierdzenia, że ​​​​grupa alternatywnych wyborców twierdziła, że ​​​​Trump wygrał Gruzję w nieudanej próbie przyznania mu stanowych głosów wyborczych nad Bidenem.

