Giełda odnotowuje najgorszy dzień w 2023 r., ponieważ rosnące rentowności przyczyniają się do „idealnej burzy”

Wydawało się, że we wtorek gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych w końcu uchwycił wcześniej odporny rynek akcji, pozostawiając Dow Jones Industrial Average i inne główne indeksy z najgorszym jak dotąd dniem w 2023 r.

„Krzywa rentowności rośnie… tym razem wygląda na to, że rynek gra razem z funduszami typu feeder” – powiedział w nocie starszy analityk techniczny Mark Arpeter, prezes Arpeter Investments. Zauważył, że generalnie stawki rynkowe mają pierwszeństwo.

Od początku miesiąca inwestorzy w kontrakty terminowe na fundusze federalne wyceniają bardziej agresywną Rezerwę Federalną, po tym jak początkowo wątpili, czy bank centralny osiągnie swoją prognozę szczytowej stopy funduszy federalnych powyżej 5%. Kilku traderów wycenia teraz nawet zewnętrzną możliwość szczytowego kursu blisko 6%.

Rentowność 2-letniego bonu skarbowego



TMUBMUSD02Y



Wzrosła o 10,8 punktu bazowego do 4,729%, co stanowi najwyższe zamknięcie sesji w USA od 24 lipca 2007 r. Rentowność 10-letnich papierów skarbowych



TMUBMUSD10Y



Wzrósł o 12,6 punktu bazowego do 3,953%, najwyższego poziomu od 9 listopada.

„W tym momencie rynek obligacji porzucił optymistyczne oczekiwania co do ograniczonych dalszych podwyżek i kontynuacji obniżek stóp procentowych w drugiej połowie 2023 roku” – powiedział Daniel Berkowitz, dyrektor ds.

Tymczasem dolar amerykański również zyskał na wartości, a indeks dolara amerykańskiego ICE wzrósł o 0,2% po lutowym odbiciu. Arbiter zauważył również, że wskaźniki szerokości, które są miarą liczby akcji uczestniczących w rajdzie, pogorszyły się wcześniej, a niektóre miary osiągnęły poziomy wyprzedania.

„Kolejna doskonała burza przeciwko rynkom giełdowym w krótkim okresie” – napisał Arbeter.

Rosnące rentowności mogą mieć negatywny wpływ na akcje, podnosząc koszty finansowania zewnętrznego. Co ważniejsze, wyższe rentowności obligacji skarbowych oznaczają, że wartość bieżąca przyszłych zysków i przepływów pieniężnych jest bardziej dyskontowana. Będzie silnie obciążony technologią i innymi tak zwanymi akcjami wzrostowymi. Akcje te mocno spadły w zeszłym roku, ale odnotowały wzrosty na początku 2023 r. i pozostały odporne do zeszłego tygodnia, nawet gdy rentowności przedłużyły odbicie.

Rentowności rosną po serii cieplejszych niż oczekiwano danych ekonomicznych, które zwiększyły oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych banku centralnego.

Tymczasem Home Depot Inc miał we wtorek słabe wytyczne.



Jakość HD



i Walmart Inc.



WMT



Przyczyniło się również słabe nastroje giełdowe.

Home Depot spadł o ponad 7%, co jest największą stratą wśród składników średniej przemysłowej Dow Jones

DJIA



.

Spadek następuje po tym, jak detalista zajmujący się remontami domów odnotował gwałtowny spadek sprzedaży w tym samym sklepie w czwartym kwartale fiskalnym, co doprowadziło do gwałtownego spadku zysków w roku fiskalnym 2023 i przeznaczył dodatkowy 1 miliard dolarów na swoje podmioty stowarzyszone.

„Podczas gdy Wall Street spodziewa się odpornych konsumentów po mocnym raporcie o sprzedaży detalicznej z zeszłego tygodnia, Home Depot i Walmart pozostają bardziej ostrożne” – powiedział w notatce Jose Torres, starszy ekonomista w Interactive Brokers.

„Dzisiejsze poranne dane dostarczają bardziej mieszanych sygnałów na temat popytu konsumpcyjnego, ale w tradycyjnie słabym sezonowym okresie handlowym inwestorzy przesuwają się w stronę poglądu, że szklanka jest do połowy pusta, co do tej pory było dokładnym przeciwieństwem, perspektywy szklanki do połowy pełnej”. ” on napisał.

Dow zamknął 697,10 punktów, czyli 2,1%, na poziomie 33 129,59, podczas gdy S&P 500



SPX



Spadł o 2% do poziomu 3997,34, zamykając się poniżej poziomu 4000 po raz pierwszy od 20 stycznia. Według FactSet spadek zmniejszył roczny wzrost S&P 500 do 4,1%, mniej niż połowę z 9. % roczny wzrost odnotowany w szczycie 2 lutego.

Nasdaq Composite



KOMP



Spadł o 2,5%, zmniejszając roczny wzrost do 9,8%. Straty spowodowały, że Dow spadł o 0,5% w ciągu roku i był nieznacznie ujemny. Według danych rynkowych Dow Jones był to najgorszy dzień dla wszystkich trzech głównych indeksów od 15 grudnia.

Arbeter zidentyfikował „bardzo interesujący klaster” wsparcia poniżej wtorku dla S&P 500, z 50- i 200-dniowymi średnimi ruchomymi indeksu, które zbiegają się na parze linii trendu w pobliżu 3970 (patrz wykres poniżej).

„Jeśli ta strefa nie reprezentuje spadkowych minimów, nadal mamy problem” – napisał.