Dow spada o prawie 700 punktów, ponieważ wyniki detaliczne rozczarowują

Nowy Jork

CNN

—



Akcje w USA spadły we wtorek po południu po wynikach za czwarty kwartał, a prognozy wielkich detalistów, takich jak Walmart i Home Depot, wzbudziły obawy co do siły amerykańskich konsumentów.

We wtorek po południu Dow spadł o 684 punkty, czyli 2%. S&P 500 spadł o 1,9%, spadając poniżej poziomu 4000 po raz pierwszy od 25 stycznia. Nasdaq Composite spadł o 2,2%.

Walmart



(WMT) Zyski przewyższyły oczekiwania, ale akcje spadły o prawie 2% podczas porannego handlu po tym, jak detalista obniżył swoje prognozy. Walmart



(WMT)Jej dyrektor finansowy powiedział, że jest zaniepokojony inflacją i jej wpływem na amerykańskich konsumentów.

„Konsumenci nadal znajdują się pod presją, a jeśli spojrzeć na wskaźniki ekonomiczne, bilanse się przerzedzają, a stopy oszczędności spadają w porównaniu z poprzednimi okresami”, powiedział dyrektor finansowy Walmart, John Rainey, podczas rozmowy o zarobkach. „Dlatego jesteśmy bardzo ostrożni w dalszej części roku”.

Po południu akcje spółki odbiły o około 0,4%.

Magazyn domowy



(HD) Odnotowała rekordowe przychody za rok podatkowy, który zakończył się w styczniu, i podniosła zarówno stawki godzinowe, jak i dywidendy z akcji. Ale czwarty kwartał pokazał inny obraz, ponieważ firma po raz pierwszy od 2019 roku nie spełniła oczekiwań dotyczących przychodów.

Firma obniżyła swoje prognozy na przyszły rok, ponieważ kierownictwo przyjęło bardziej ostrożny ton w odniesieniu do prognoz recesji i inflacji podczas wezwania po wynikach.

Akcje spółki spadły o prawie 6% we wtorek po południu.

„Po roku przeciwstawiania się grawitacji powolna gospodarka i presja wywierana na konsumentów w końcu dogoniła Home Depot” — powiedział Neil Sanders, dyrektor zarządzający Global Data.

Jednak łańcuch remontów domów powiedział, że nie podniósł się ze słabości na rynku sprzedaży domów w wyniku wysokich oprocentowania kredytów hipotecznych. W rzeczywistości dyrektor finansowy Richard McPhail powiedział, że firma może skorzystać na obecnym stanie rynku mieszkaniowego, ponieważ właściciele domów mają większą motywację do naprawiania swoich obecnych domów niż do ich przenoszenia.

„Ponad 90% amerykańskich właścicieli domów albo posiada własne domy, albo ma kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu poniżej 5%” – powiedział McPhail. „Więc nie ma zachęty do sprzedaży i przejścia na kredyt hipoteczny o wysokim oprocentowaniu. W rzeczywistości zachętą jest w rzeczywistości uaktualnienie na miejscu”.

Target, Best Buy, Macy’s i Gap przedstawią raport jeszcze w tym miesiącu.

Inwestorzy tymczasem przygotowują się na tydzień pełen ważnych danych ekonomicznych. W środę zostaną opublikowane protokoły z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, aw czwartek i piątek opublikowana zostanie druga rewizja PKB – podnosząca styczniowe wydatki na konsumpcję osobistą – preferowaną przez bank centralny miarę inflacji.