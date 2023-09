Trump zyskuje poparcie UAW, gdy Biden krytykuje pojazdy elektryczne w Michigan

CLINTON TWP., Michigan. — W środę wieczorem były prezydent Donald Trump próbował zabiegać o względy pracowników fizycznych, krytykując pojazdy elektryczne i ostrzegając przed bezpodstawną zagładą dla amerykańskiego przemysłu samochodowego. .

„Powiedz swoim przywódcom UAW – nie ma z nimi problemu – ale muszą wspierać Trumpa” – powiedział w środę wieczorem podczas wiecu skupionego na pracownikach motoryzacyjnych u niezwiązkowego dostawcy części samochodowych na przedmieściach Detroit.

Trump, główny kandydat Republikanów w wyścigu o urząd prezydenta w 2024 r., podczas niemal godzinnego przemówienia wielokrotnie zachęcał UAW do wsparcia go. Zrobił to, naśmiewając się z prezydenta Joe Bidena i obiecując ocalić amerykański przemysł samochodowy przed, jak to określił, zniszczeniem spowodowanym obecną polityką Partii Demokratycznej, w tym naciskiem na pojazdy elektryczne.

W pewnym momencie Trump powiedział, że nie obchodzą go pojazdy elektryczne, ale wierzy, że konsumenci będą mogli wybierać między takimi pojazdami a tradycyjnymi modelami benzynowymi i wysokoprężnymi. Skrytykował cel Bidena, zgodnie z którym do 2030 r. połowa wszystkich nowych pojazdów sprzedawanych na rynku to pojazdy elektryczne, a także obecną zależność przemysłu samochodowego od Chin w zakresie akumulatorów i innych komponentów.