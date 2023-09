Astronauta NASA Frank Rubio powraca z rekordowej misji kosmicznej

Astronauta NASA wrócił bezpiecznie na Ziemię w środę po spędzeniu 371 dni w kosmosie, co jest rekordem wśród amerykańskich astronautów.

Frank Rubio z NASA i jego załoga, astronauci Roscosmos Siergiej Prokofiew i Dmitry Petlin, dokonali bezpiecznego lądowania ze spadochronem na południowy wschód od odległego miasta Dzhezkaskan w Kazachstanie o godzinie 7:17 czasu wschodniego.

Po badaniach lekarskich po wylądowaniu załoga wróci do Karagandy w Kazachstanie. Pan. Rubio wsiądzie do samolotu NASA i poleci do Houston, gdzie mieszka z rodziną.

„Szczerze mówiąc, dla mnie najważniejsze będzie przytulenie żony i dzieci i na tym zamierzam się skupić przez pierwsze kilka dni” – powiedział. Rubio powiedział w zeszłym tygodniu podczas konferencji prasowej z kosmosu.