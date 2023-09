Dyrektor generalny mówi pracownikom, że przetrwanie GameStop wymaga „niezwykłej oszczędności”.

Kilka godzin po mianowaniu na stanowisko dyrektora generalnego GameStop Ryan Cohen wysłał w czwartek notatkę do pracowników, w której nalegał, aby podjął dramatyczne kroki, aby zapewnić przetrwanie borykającemu się z trudnościami sprzedawcy gier wideo.

„Naszym zadaniem jest upewnienie się, że GameStop będzie dostępny przez nadchodzące dziesięciolecia” – napisał w e-mailu wysłanym do pracowników korporacji i kierowników sklepów i uzyskanym przez CNBC. „Potrzebna jest większa oszczędność. Należy sprawdzić każdy wydatek w organizacji i wyeliminować wszelkie marnotrawstwo. Organizacja jest bezużyteczna dla przedstawicieli i marnotrawców. Oczekuję, że wszyscy będą dawać przykład, traktując pieniądze firmy jak własne”.

Cohen, miliarder-inwestor-aktywista i założyciel Chevy, sprzedawcy detalicznego zajmującego się sprzedażą bezpośrednią żywności i artykułów dla zwierząt domowych, został mianowany nowym prezesem firmy w czwartek rano. Wcześniej był prezesem wykonawczym GameStop. Według FactSet na koniec czerwca jego firma RC Ventures była największym akcjonariuszem firmy z 12,09% udziałów.

Oświadczenie dyrektora generalnego Cohena zapowiadało nacisk firmy na cięcie kosztów: Na nowym stanowisku nie otrzyma wynagrodzenia.

Cohen stał się częścią szału na „akcje memów”, inwestując w takie firmy, jak nieistniejąca już Bed Bath & Beyond. Do zespołu GameStop dołączył w 2021 roku.

Nowa rola Cohena rozpoczyna najnowszy rozdział wysiłków GameStop na rzecz odnalezienia się na nowo. Sprzedawca detaliczny z siedzibą w Grapevine w Teksasie, założony w latach 80. XX wieku, zbudował swoją działalność na sprzedaży gier wideo, konsol i innych produktów do gier.

Jednak w miarę jak konsumenci kupują gry wideo w Internecie, stają się one nieistotne i muszą szukać nowych sposobów zarabiania pieniędzy. Eksperymentował z nowymi biznesami, takimi jak uruchomienie rynku NFT i utworzenie spółki joint venture z nieistniejącą już giełdą kryptowalut FTX.

Spółka uporała się także z poważnymi zmianami w kierownictwie. Z Cohenem na pokładzie GameStop skontaktował się z kilkoma weteranami Amazona, w tym dyrektorem generalnym Mattem Furlongiem i dyrektorem finansowym Mike’iem Regubero.

Ale GameStop zwolnił tych dwóch liderów. Cohen objął najwyższe stanowisko około cztery miesiące po zwolnieniu Furlonga z firmy.

Akcje GameStop zamknęły się w czwartek na poziomie 16,84 USD i w tym roku spadły o prawie 9%. Cena zamknięcia wyniosła niecałe jedną czwartą najwyższego poziomu w historii, wynoszącego ponad 86 dolarów za akcję w styczniu 2021 r.

Wcześniej w tym miesiącu, Zgłoszono GameStop Strata netto za drugi kwartał wyniosła 2,8 mln dolarów w porównaniu do straty w wysokości 108,7 mln dolarów w kwartale ubiegłego roku.

Przeczytaj całą notatkę poniżej:

Znaczenie: przetrwanie



Przejdę od razu do rzeczy.



Prowadzenie firmy przynoszącej straty finansowe nie jest zrównoważone. Jej celem jest wydajniejsze i bardziej zyskowne działanie. Nasza struktura kosztów powinna pozwolić nam przetrwać każdą niekorzystną sytuację. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z trudną sytuacją gospodarczą, czy spadającymi przychodami wynikającymi z kurczenia się oprogramowania, musimy osiągać zyski. Naszym zadaniem jest upewnienie się, że GameStop będzie dostępny przez nadchodzące dziesięciolecia. Konieczne są skrajne oszczędności. Każdy wydatek w firmie należy zbadać pod mikroskopem i wyeliminować wszelkie marnotrawstwo. Przedstawiciele i marnotrawcy pieniędzy nie przydadzą się firmie. Oczekuję, że wszyscy będą dawać przykład, traktując pieniądze firmy jak własne.



Rozwijaj się w handlu detalicznym. Jeśli przeżyjemy, pozostaniemy w grze. Przetrwanie oznacza unikanie grzechów głównych, które często prowadzą sprzedawców detalicznych do samozagłady. Zwykle jest to spowodowane następującymi czynnikami – zakupem kiepskiego asortymentu, wykorzystaniem dźwigni finansowej i zbyt wysokimi kosztami eksploatacji. Unikając tych błędów, które sami sobie wyrządziliśmy i skupiając się na podstawach, GameStop może być tutaj przez długi czas.



Oczekuję, że wszyscy zakasają rękawy i będą ciężko pracować. Nie dostaję zapłaty, więc albo idę na dno wraz ze statkiem, albo odwracam firmę. Zdecydowanie wolę to drugie.



To nie będzie łatwe. Powodzenia dla nas wszystkich.



Ryana

— Gabrielle Fonrouge z CNBC przyczyniła się do powstania tego raportu.