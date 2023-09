Taylor Swift New York Jets vs. Spowodował 43% wzrost liczby biletów na NFL dla drużyny Kansas City Chiefs.

Taylor Swift spodziewała się wystąpić w niedzielę w MetLife dla Chiefs vs. Jets

Niektóre Swifties gonią teraz za biletami na mecz

Bilety na mecz New York Jets goszczący Kansas City Chiefs w niedzielny wieczór podskoczyły o prawie 50 procent po tym, jak wyszło na jaw, że miała tam wystąpić Taylor Swift.

W środę wieczorem pojawiły się doniesienia, że ​​Swift wybierała się na stadion MetLife, aby oglądać, jak jej rzekomy chłopak, Travis Kelce, gra dla Chiefs.

Według Digbiga wielu fanów chce tam być.

W ciągu 24 godzin od wiadomości o obecności Swifta cena biletów w serwisie odsprzedaży wzrosła o 43%, z 83 dolarów do 119 dolarów.

Według TickPick, mecz z ubiegłej niedzieli, na którym Swift po raz pierwszy pojawił się, aby obejrzeć porażkę Kelce 41-10 z Chicago Bears, był najwyższą jednodniową sprzedażą biletów na mecz Chiefs w dotychczasowej sezonie.

Taylor Swift jest gotowa ponownie obejrzeć Travisa Kelce’a grającego dla drużyny Jets w najbliższy weekend przeciwko Nowym Jorku.

W niedzielny wieczór w lidze NFL drużyny Kells i Kansas City Chiefs zmierzą się z Jets

Przewidywany przyjazd Swifta spowodował obecnie wzrost cen biletów o około 43%

Ceny biletów na niedzielny mecz w Wielkim Jabłku nieco spadły w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Rozgrywający Jets Aaron Rodgers zmierzył się z mistrzami Super Bowl i Patrickiem Mahomesem, ale Rodgers zerwał ścięgno Achillesa podczas czwartego pstryknięcia swojego pierwszego meczu dla swojej nowej drużyny.

Od tego czasu Jets mieli problemy z Jackiem Wilsonem na pozycji rozgrywającego i przegrali dwa ostatnie mecze.

Tymczasem Kells stosunkowo cicho nie mówi o tym, co dzieje się w Swift.

W swoim podcaście, który prowadzi wraz z bratem Jasonem z Philadelphia Eagles, powiedział: „Pozdrowienia dla Taylora za zatrzymanie się. Pięknie się kręciło.

„Myślałem, że wszyscy w apartamencie mają do powiedzenia na jej temat same wspaniałe rzeczy. Przyjaciele i rodzina. Wyglądała niesamowicie i wszyscy mówili o niej w świetnym świetle.

Co więcej, ten dzień jest zdecydowanie idealny dla fanów CM. Panie i panowie, my to wszystko napiszemy. To było ciekawe.

„Widzieć uderzenia klatki piersiowej w zwolnionym tempie, przybić piątki z mamą, zobaczyć, jak podekscytowane było Chiefs Kingdom, ona tam była, to było absolutne szaleństwo. Z pewnością zapamiętam tę grę, to na pewno” – Travis dodany. „W końcu upadliśmy w samochodzie wyjściowym…

„Podziękuj Taylorowi za to, że widział, jak kołyszę się na scenie”.