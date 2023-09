EKSKLUZYWNIE: UAW rozszerza strajk na amerykańskich producentów samochodów z Detroit – źródła

Joe White to globalny korespondent motoryzacyjny Reuters z siedzibą w Detroit. Joe zajmuje się szeroką gamą tematów związanych z branżą samochodową i transportową oraz pisze dla The Auto File, biuletynu wydawanego trzy razy w tygodniu na temat światowego przemysłu motoryzacyjnego. Joe dołączył do agencji Reuters w styczniu 2015 r. jako główny redaktor ds. transportu samolotów, pociągów i samochodów, a później został globalnym redaktorem motoryzacyjnym. Wcześniej pełnił funkcję globalnego redaktora motoryzacyjnego w The Wall Street Journal, gdzie nadzorował relacje z branży motoryzacyjnej i prowadził biuro w Detroit. Współautor (wraz z Paulem Ingrassią) książki Comeback: The Fall and Rise of the American Automobile Industry, Joe podzielił się nagrodą Pulitzera w 1993 r. za raportowanie beatów.