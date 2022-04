Twitter mówi, że miliarder Musk nie dołączył do swojego zespołu, ostrzega przed „rozproszeniem uwagi”

11 kwietnia (Reuters) – Twitter Inc (TWTR.N) W niedzielę Elon Musk odrzucił swoją ofertę dołączenia do zarządu firmy zajmującej się mediami społecznościowymi, co było dramatycznym zwrotem, gdy miliarder stał się jego największym udziałowcem w ciągu tygodnia i ostrzegł przed dalszymi dramatami z „rozproszeniem uwagi”.

W poście na Twitterze dyrektor generalny Twittera, Barack Agarwal, powiedział, że zarząd firmy przeprowadził kilka dyskusji z Muskiem, ale nie podał powodu dla Tesli. (TSLA.O) Decyzja Prezesa.

Agarwal poinformował, że zaplanowane spotkanie wejdzie w życie w sobotę, co uniemożliwi najbogatszemu człowiekowi na świecie stanie się właścicielem ponad 14,9% akcji zwykłych Twittera.

„Mam nadzieję, że to jest najlepsze”, powiedział Agarwal w notatce. (https://bit.ly/3usFqhe) „Przed nami rozproszenie uwagi, ale nasze cele i priorytety pozostaną niezmienione”.

Ogłoszenie pojawiło się tak nagle, że Musk nadal był wymieniony w radzie dyrektorów Twittera na swojej stronie internetowej we wczesnych godzinach poniedziałkowych.

Musk, którego wartość netto szacowana jest przez Forbes na 274 miliardy dolarów, odpowiedział za pośrednictwem Twittera emotikonem twarzą w twarz. Tesla nie odpowiedziała od razu na e-mail wysłany do firmy z prośbą o opinię prezesa.

Musk, który nazywa siebie niezależnym mówcą, który krytykował Twittera, wydał 4 kwietnia 9,1% udziałów i powiedział, że planuje wprowadzić znaczące ulepszenia na platformie mediów społecznościowych. Czytaj więcej

Elon Musk uczestniczy w otwarciu nowej Gigafabryki Tesli dla samochodów elektrycznych 22 marca 2022 r. w Groenheid w Niemczech. REUTERS / Zdjęcie pliku autorstwa Patricka Pleula / Pool

Emisja akcji wywołała szerokie spekulacje na temat jego intencji, od całkowitego przejęcia witryny po aktywny udział w decyzjach korporacyjnych.

Źródła firmy powiedziały Reuterowi, że wiadomość, że Musk zajął miejsce w zarządzie, wzbudziła obawy o przyszłość niektórych pracowników Twittera w zakresie kontrolowania treści firmy zajmującej się mediami społecznościowymi. Czytaj więcej

Musk, czołowy użytkownik Twittera, opublikował ogłoszenia dotyczące swojej firmy i różnych problemów ponad 80 milionom obserwujących go na portalu społecznościowym.

Przed podsumowaniem Musk przeprowadził ankietę na Twitterze, pytając, czy użytkownicy uważają, że Twitter przestrzega polityki wolności słowa.

Dzień po tym, jak został największym udziałowcem, Twitter uruchomił kolejną ankietę, w której pytano użytkowników, czy chcą przycisku edycji, długo oczekiwanej funkcji, która jest aktywna. Czytaj więcej

Pracodawca Tesli zapytał użytkowników w ankiecie, czy zmienić siedzibę Twittera w schronisko dla bezdomnych, projekt wspierany przez Amazon.com Inc. (AMZN.O) Założyciel Jeff Bezos. Czytaj więcej

W sobotę Musk zasugerował zmiany w usłudze subskrypcji premium Twitter Blue, w tym obniżenie jej ceny, zakaz reklam i oferowanie opcji płatności tokenem kryptowalutowym. Czytaj więcej

Akcje Twittera, które 4 kwietnia wzrosły o 27% po tym, jak Musk ujawnił swoje akcje, do piątkowego zamknięcia straciły 7,5%.

Raport Abhinaya Vijayaragavan w Bangalore; Montaż dokonali Arun Coeur, Myong Kim i Edmund Cleman

