Sędzia orzekł, że kandydat do Senatu Finkenauer nie może pojawić się na prawyborach Demokratów

W prawyborach Partii Demokratycznej w Senacie w Iowa sędzia orzekł, że była reprezentantka Abby Finganour (D-Iowa) nie może się pojawić, cofając wcześniejszą decyzję o dopuszczeniu byłej kobiety z Kongresu do głosowania.

Scott Beatty, sędzia okręgowy 5. okręgu sądowego stanu Iowa rządził W niedzielę, zgodnie z prawem stanowym, nazwisko Fingenoyera nie mogło pojawić się na pierwszej karcie do głosowania, ponieważ nie złożył wystarczającej liczby podpisów.

Fingena, któremu nie powiodła się próba reelekcji w 2020 roku Biegnie na siedzenie Obecnie Sen. Posiadany przez Chucka Crosleya (R). 88-letni Crosley był Rywalizuje o swoją ósmą pozycję W górnym pokoju.

Emerytowany administrator marynarki Mike Franken i radny miasta Maiden Glenn Hurst również kandydują jako kandydaci Demokratów.

Stan Iowa nakazuje, aby osoby, które chcą stawić się w wyborach na urząd polityczny, muszą złożyć co najmniej 3500 podpisów od „elektorów”, w tym co najmniej 100 podpisów z 19 różnych okręgów.

Po tym, jak Finkenauer zgłosił swoją nominację do sekretarza stanu, dwaj zarejestrowani republikanie – Kim Schmett i Leanne Pellett – wnieśli sprzeciw. Schmidt wcześniej kierował Partią Republikańską Polk County i był współprzewodniczącym Partii Republikańskiej Ballet Cass County. Rekord Des Moines.

Byli szczególnie zaniepokojeni trzema liniami podpisu kwestionującymi datę. Według wyroku jedna z dat była błędna, a druga była pusta. W rezultacie para twierdziła, że ​​Finkenauer nie spełnia wymagań stanowych dla co najmniej 100 podpisów z 19 okręgów.

Stanowy panel sprzeciwu ostatecznie odrzucił obiekcje pary, mówiąc, że była kongresmenka „w znacznym stopniu” przestrzegała prawa.

Jednak Beatty cofa teraz decyzję panelu, po tym jak Schmidt i Pellet musieli poddać sądowi rewizję jego werdyktu.

„Istnieją zastrzeżenia do podpisów Finkenauera z Allamaki i hrabstwa Cedar. Kampania Finkenauera nie dostarczyła co najmniej 100 podpisów z co najmniej 19 hrabstw zgodnie z artykułem 45 kodeksu Iowa. .

Finkenauer w poniedziałkowym oświadczeniu dla The Hill nazwał nowe orzeczenie „dyskryminującym prezentem dla republikanów w Waszyngtonie”.

Powiedział, że kampania badała możliwości walki z decyzją sędziego.

„Ten błędny wyrok o północy jest oburzającym i stronniczym prezentem dla republikanów z Waszyngtonu, którzy zorganizowali tę niegodną akcję prawną” – powiedział Finkenauer w oświadczeniu.

„Badamy wszystkie nasze opcje, aby ciężko walczyć z tym nieuzasadnionym dyskryminacyjnym atakiem i zapewnić, że głosy mieszkańców Iowas będą słyszane przy urnie wyborczej” – dodał.