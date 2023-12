Ukraina twierdzi, że w ciągu jednego dnia zestrzeliła trzy rosyjskie myśliwce Su-34

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r. Moskwa potwierdziła straty co najmniej 10 samolotów Su-34 walczących z siłami kijowskimi, choć uważa się, że rzeczywista liczba zestrzelonych samolotów jest znacznie wyższa.

Siły powietrzne Ukrainy poinformowały w piątek, że zestrzeliły trzy rosyjskie myśliwce bombowe Suchoj Su-34 na południu kraju, co według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego miało miejsce w wciąż walczącym obwodzie chersońskim.

„Dziś w południe w południowej strefie operacyjnej zestrzelono trzy rosyjskie myśliwce Su-34” – ogłosił w telegramie dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk.

W piątkowym wieczornym przemówieniu Zełenski zauważył, że samoloty zostały zestrzelone przez rakiety i wyraził „wdzięczność naszym żołnierzom, którzy zniszczyli jednocześnie trzy rosyjskie samoloty Suchoj. Na południu – w naszym obwodzie chersońskim”.

„Niech każdy rosyjski pilot wie o naszej reakcji na każdego rosyjskiego zabójcę – żaden z nich nie ujdzie bezkarnie” – dodał Zełenski.

Siły Powietrzne nie podały, co stało się z pilotami samolotów.

Władze w Moskwie nie potwierdziły od razu zdarzenia. Jednak często cytowany rosyjski blog wojskowy Fighterbomber wspomina ich zdaniem o „stratach bojowych” spowodowanych przez dostarczony przez USA system obrony przeciwlotniczej Patriot.

Czym są Su-34 i dlaczego ten atak ma znaczenie?

Su-34 to najbardziej zaawansowany rosyjski dwumiejscowy naddźwiękowy myśliwiec bombardujący średniego zasięgu – typ odrzutowca, którego zwykle nie można znaleźć w zachodnich arsenałach, a amerykańskie F-111 i F-15E Strike Eagle to podobne wielozadaniowe odpowiedniki.

W służbie od 2014 roku Moskwa rozmieściła samolot w Syrii i na Ukrainie. Chociaż Su-34, uważane za klejnot koronny lotnictwa wojskowego Kremla, były używane w nalotach bombowych na małych wysokościach ze względu na brak kierowanych rakiet, co narażało je na działanie ciężkiej obrony powietrznej.

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r. Moskwa potwierdziła straty co najmniej 10 samolotów Su-34 walczących z siłami kijowskimi, choć uważa się, że rzeczywista liczba zestrzelonych samolotów jest znacznie wyższa.

Piątkowy wyczyn Ukrainy jest tym bardziej niezwykły, że od 5 marca ubiegłego roku siły rosyjskie nie straciły więcej niż jednego Su-34 w ciągu jednego dnia.

Po powrocie do Rosji Su-34 brały udział w kilku wypadkach, w szczególności 17 października 2022 r., kiedy jeden z odrzutowców uderzył w kompleks apartamentowy podczas lotu szkolnego w mieście Yejsk. Według władz lokalnych co najmniej 15 osób zginęło, a 19 trafiło do szpitali.

W tej samej wiadomości holenderski rząd ogłosił w piątek, że przygotowuje się do dostarczenia Ukrainie 18 myśliwców F-16.

Uważa się, że darowizna stanowi ważny krok w kierunku pomocy Ukrainie w zdobyciu znaczącego przyczółka w walce o dominację w powietrzu – potężnym elemencie współczesnych działań wojennych, który Rosja wykorzystała na swoją korzyść, aby utrzymać kontrolę nad jedną piątą terytorium Ukrainy.