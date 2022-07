USC i UCLA dołączają do Big Ten: wiadomości na żywo, gdy moce Pac-12 rozpoczynają poważną reorganizację konferencji

Prezesi Big Ten uniwersytetów głosowali w czwartek wieczorem za przyjęciem wniosków USC i UCLA o dołączenie do konferencji. Sejsmiczna zmiana w sportowym krajobrazie uczelni. Trojany i Bruins opuszczą Pac-12 dla swojej nowej ligi w 2024 roku, gdy Wielka Dziesiątka rozszerza się od wybrzeża do wybrzeża, aby rywalizować z kłusownictwem SEC w Oklahomie i Teksasie z Wielkiej 12 w zeszłym roku.

Nadchodzący ruch następuje, gdy Wielka Dziesiątka negocjuje nową umowę dotyczącą praw medialnych o wartości ponad 1 miliarda dolarów rocznie, a umowa dotycząca praw medialnych Pac-12 ma wygasnąć w 2024 roku. W przypadku Pac-12 zmiana stawia ligę i jej komisarza, George’a Gliavkoffa, w niepewnej sytuacji. W czwartek minęła pierwsza rocznica pracy Kliavkoffa.

USC i UCLA to dwie z najcenniejszych marek Pac-12, zarówno pod względem sukcesu, jak i widoczności. Ich wpisy w Wielkiej Dziesiątce stworzyłyby drugą superkonferencję z rozszerzającą się SEC. Texas i Oklahoma dołączą do SEC w 2025 roku, pozostawiając zarówno USC, jak i UCLA, aby dołączyć do Wielkiej Dziesiątki w 16 zespołach.

W miarę rozwoju tej najnowszej sagi o restrukturyzacji, CBS Sports będzie nadal omawiać tę rozwijającą się historię, udostępniając poniższe aktualizacje na żywo.