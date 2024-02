LOS ANGELES – Siedząc na scenie przed banerem San Antonio Spurs, Victor Wembayama zadawał pytania i opowiadał o swoich statystykach w piątkowy wieczór przeciwko Los Angeles Lakers.

Vembanyama dołącza do Jamaala Tinsleya (2001) jako jedyny debiutant NBA, który ukończył mecz 5×5 – zanotował co najmniej 5 punktów, 5 zbiórek, 5 asyst, 5 przechwytów i 5 bloków w meczu – i został drugim graczem, który to zrobił . Współpracował z Michaelem Jordanem, zdobywając 5 bloków i 5 przechwytów w kolejnych meczach.

„Zastanawiam się, czy zrobił to zwycięsko” – Vembayama przerwał, aby rozważyć wyczyn Jordana.

Wybór redaktora

Jordan, który robił to już trzeci sezon, faktycznie robił to w formie zwycięstw. Vembaniyama zrobił to ze stratą. W piątkowy wieczór Spurs Wembanayamy przegrali z Lakers 113:108.

Vembanyama zakończył mecz z 27 punktami, 10 zbiórkami, 8 asystami, 5 przechwytami i 5 blokami, stając się 15. graczem w historii NBA, który zanotował wynik 5×5 i pierwszym od czasów Jusufa Nurkicia w 2019 roku.

Do czwartkowego wyczynu w Sacramento zabrakło mu zaledwie jednej asysty. Ponieważ bloki były rejestrowane jako oficjalna statystyka w sezonie 1973-74, Wembaniyama został pierwszym graczem w historii NBA, który w dwóch meczach osiągał średnią 5×5.

Nowicjusz Spurs Victor Wembaniyama zanotował 27 punktów, 10 zbiórek, 8 asyst, 5 bloków i 5 przechwytów, stając się najmłodszym graczem w historii NBA, który osiągnął wynik 5×5 w grze. Gary A. Vasquez-USA TODAY Sport

Vembanyama rozegrał 31 minut, najmniej w grze 5×5, a w wieku 20 lat został najmłodszym graczem, który osiągnął próg statystyczny. Został drugim zawodnikiem z 25 punktami, 10 zbiórkami, pięcioma asystami, pięcioma blokami i pięcioma przechwytami, wyrównując Hakeema Olajuwona z czterema.

Jednak te osiągnięcia nie mają większego znaczenia dla Vembanyamy, powiedział, dopóki nie wygrają.

„Dla mnie to sprawa drugorzędna” – powiedział Wembaniama. Mam nadzieję, że w przyszłości był to dobry występ, ale na dzień dzisiejszy nie mogę zadowolić się porażką.

Duet supergwiazd Lakers, LeBron James i Anthony Davis, był dla młodych Spurs zbyt wielkim wyzwaniem. James miał 30 punktów, 9 asyst i 7 zbiórek, a Davis 28 punktów i 13 zbiórek.

„Oczywiście było to trudne [going against] Jeden z najlepszych duetów w lidze” – powiedział Vembanyama. „Ale mimo to uważam, że jeśli będziemy grać w ten sposób, pokonamy wiele drużyn.

„Ale myślę, że ostatecznie to dojrzewało, ponieważ wszyscy za każdym razem popełniamy błędy. Małe błędy, spudłowaliśmy, przewróciliśmy piłkę. Upadliśmy i znowu upadliśmy. Przegraliśmy siedem wielokrotności, wtedy popełniliśmy błąd Więc tak, to jest dojrzałość.

Po meczu James nie mógł się powstrzymać od pochwał dla Wembanyamy.

„On nie ma sufitu” – powiedział James. „Może robić w swojej karierze, co chce, wydaje się, że cieszy go gra, wydaje się, że włożył w to pracę. Z zewnątrz nie jestem z nim na co dzień. Zasadniczo, ale powiedziałem, że to długi czas temu, jaki on jest wyjątkowy, to naprawdę takie proste.

„Aż do zniszczenia, aż do twojego pytania [defensively]W naszej lidze są chłopaki, z którymi trzeba się zmierzyć w każdym momencie historii naszej ligi, niezależnie od tego, czy jesteś w jej okolicach, czy na obrzeżach, a on jest na szczycie tej tabeli, [if not] Na szczycie, ze wszystkimi dorosłymi.

Zapytany o najlepszych debiutantów, jakich widział, James wymienił takich graczy, jak Zion Williamson, Luka Doncic i Kyrie Irving.

„To jeden z tych chłopaków, którzy mieli fantastyczny sezon na pierwszym roku” – powiedział James. „Chłopaki, którzy weszli [dominated]. Ale czy możesz sobie na to pozwolić? Przyszli do nas chłopaki i było naprawdę źle [good]. Myślę, że jedyną rzeczą, którą Wembey ma nad wszystkimi wymienionymi przeze mnie chłopakami, jest to, że widać jego wzrost.

„Widzicie, jaki on jest wysoki i jak długi. Ten facet obok mnie” – powiedział James, wskazując na Davisa – „jest dużo wyższy i jest wyższy niż AD. To trochę inna sprawa”.

Piątkowa porażka sprawiła, że ​​Spurs w sezonie osiągnęli bilans 11-46. Była to ich dziesiąta porażka w 11 meczach.

Jednak koledzy z drużyny Wembaniyamy wiedzą, że częste porażki nie będą trwać wiecznie ze względu na to, jak inny jest i może być pierwszoroczniak.

„Myślę, że to pokazuje, jak wyjątkowy jest” – powiedział ESPN strażnik Spurs Devin Vassell. „Z pewnością wiemy, wokół czego budujemy. Wiemy, co mamy i jest to trudne, jak mówiłem o tym wczoraj. Siedzisz tutaj i rywalizujesz dzień i noc, dzień po dniu i nie wygrywasz.

„To oczywiście trudne. Zawsze będziemy z nim. On chce być najlepszy i doceniamy to i myślę, że chcemy być najlepsi, nie tylko on, ale my wszyscy”.

Dave McMenamin z ESPN przyczynił się do powstania tego raportu.