Vikings, Lions wymieniają oceny DJ Hawkensona: Były Pro Bowl TE z rywala z dywizji Minnesota

The Wikingowie Irv Smith Jr. przegrał w niedzielnym zwycięstwie ze skręceniem kostki. Kardynałowie I wtorek, drużyna Został umieszczony w rezerwie kontuzjowanych. Teraz mają Kupiony zamiast niego od ich rywala z dywizji. Wylądował były profesjonalny melonik DJ Hockenson z Minnesoty Osobliwości miasta W ramach draftu umowa została potwierdzona przez znawcę CBS Sports HQ NFL, Josinę Anderson.

25-letni Hockenson został wybrany na 8. miejsce w rankingu generalnym Detroit i jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych młodych graczy na swoim stanowisku. Podpisany do 2023 roku dzięki opcji na piąty rok, która zapłaci mu 9,4 miliona dolarów w przyszłym roku, dawny wyróżnik Iowa dołącza do rywali z NFC NorthWybór czwartej rundy 2023 i warunkowy gracz czwartej rundy w 2024 w zamian za drugą rundę 2023 i trzecią rundę 2024.

Hockenson jest na dobrej drodze, aby zakończyć z wynikami kariery w tym roku, prowadząc we wszystkich ciasnych końcówkach z 15,2 jardów na złapanie. W siedmiu meczach w tym roku pomógł w podawaniu Lwów, mając 26 chwytów na 395 jardów i trzy przyłożenia. Pomimo przeoczenia pięciu meczów z powodu kontuzji w 2021 roku, w każdym z poprzednich dwóch sezonów przekroczył 500 jardów, odnotowując osobiste 67 złapań na 723 jardy i sześć przyłożeń podczas kampanii Pro Bowl w 2020 roku.

Od razu stał się numerem wikingów. 1 będzie ciasnym końcem, a Smith pozostanie w tej roli po powrocie z własnej kontuzji. Minnesota ma najmniej jardów na złapanie do tego momentu w sezonie.

Niespodziewane przybycie Hockensona oznacza drugą w tym roku wymianę między dywizjami Lwów i Wikingów. Nowy dyrektor generalny Minnesoty, Kwesi Atofo-Mensah, przeszedł do Detroit w pierwszej rundzie NFL Draft 2022, która została wybrana do wyboru Jamesona Williamsa.

Standardy handlowe

Wikingowie: A

Nawet jeśli Smith Jr. jest zdrowy, przydałaby się pomoc na ciasnym końcu. Tymczasem Hockenson jest lepszy niż większość w swojej pozycji, gdy jest zdrowy. I wszyscy Wikingowie zrezygnowali, żeby go zdobyć – nie tylko do 2022, ale przynajmniej do 2023 na rozsądnym kontrakcie – jest odpowiednikiem drugiej rundy. Chłopaki, to dowód na to, że Adofo-Mensah wie, jak handlować. Hockenson powinien być natychmiastowym zaworem bezpieczeństwa dla Kirka Cousinsa, pomagając Minnesocie w dalszym występie w NFC.

Lwy: D+

Detroit absolutnie zasługuje na umowę przed terminem, ale dlaczego, u licha, mieliby sprzedać jeden ze swoich kilku sprawdzonych klocków? Hockenson mógłby zażądać lukratywnej pensji w dół, a on ma własną historię kontuzji, ale nawet te wybory, które otrzymują, są dawniej nie. 8 nie gwarantuje zmiany produktu całego egzaminu. Może w jakiś sposób, jeśli zmienią te typy w prawdziwe QB franczyzy, wszystko zostanie wybaczone.