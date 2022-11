BP odnotowuje kwartalny zysk w wysokości 8,2 miliarda dolarów, ponieważ firmy naftowe odnotowują kolejną rundę rekordowych zysków

Gigant naftowo-gazowy Bp We wtorek odnotował wyższy niż oczekiwano zysk za trzeci kwartał, wspierany przez wyższe ceny surowców oraz silniejszy marketing i handel gazem.

Brytyjski koncern energetyczny odnotował zysk z tytułu kosztów zastąpienia, używany jako przybliżenie zysku netto, w wysokości 8,2 miliarda dolarów za trzy miesiące do końca września. Oznacza to znaczny wzrost zysku netto rok do roku, w porównaniu z 8,5 mld USD w poprzednim kwartale. 3,3 miliarda dolarów.

Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się w trzecim kwartale zysku netto w wysokości 6 miliardów dolarów.

BP ogłosiło kolejne 2,5 miliarda dolarów odkupu akcji i zmniejszyło dług netto do 22 miliardów dolarów, z 22,8 miliarda w drugim kwartale.

W kwartale odnotował stratę netto w wysokości 2,2 miliarda dolarów w porównaniu z zyskiem w wysokości 9,3 miliarda dolarów w poprzednim kwartale. BP poinformowało, że straty z tytułu zapasów na koniec trzeciego kwartału obejmowały 2,2 mld USD podatku i 8,1 mld USD kosztów korekty zapasów bez podatku.