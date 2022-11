World Series Game 3 przełożony: Deszcz przesuwa Phillies-Astros na wtorek, zmienia harmonogram Jesieni Classic 2022

Dobre zdjęcia



The Houston Astros I Filadelfia Filadelfia World Series 2022 będzie musiał poczekać jeszcze jeden dzień na wznowienie. Mecz 3 Fall Classic został przełożony z powodu deszczu, MLB ogłosiło godzinę przed pierwszym boiskiem w poniedziałek wieczorem. Zamiast tego zostanie rozegrany we wtorek, a reszta serii zostanie przesunięta o jeden dzień. Wycieczka będzie miała wolny dzień między czwartkowym meczem 5 a, jeśli to konieczne, piątkowym meczem 6.

Oto zaktualizowany harmonogram World Series 2022:

Poniedziałek, 31 października: Odłożony

Odłożony wtorek, listopad 1: Mecz 3 w Filadelfii o 20:03 ET

Mecz 3 w Filadelfii o 20:03 ET Środa, Listopad 2: Mecz 4 w Filadelfii 20:03

Mecz 4 w Filadelfii 20:03 czwartek, listopad 3: Mecz 5 w Filadelfii o 20:03 ET

Mecz 5 w Filadelfii o 20:03 ET piątek, listopad 4: Święto

Święto sob., listopad 5: Gra 6 o 20:03 ET w Houston (jeśli to konieczne)

Gra 6 o 20:03 ET w Houston (jeśli to konieczne) niedziela, listopad 6: Gra 7 o 20:03 ET w Houston (jeśli to konieczne)

Poniedziałkowe odroczenie jest pierwszym w Fall Classic od Game 6 World Series 2011.

Lekki deszcz zaczął się w Citizens Bank Park około godziny 18:00 i nasili się około godziny 21:00 czasu wschodniego i będzie trwał do wczesnych godzin we wtorek. Obecne warunki sugerują, że Astros i Phillies mogą rozpocząć trzeci mecz zgodnie z planem, ale jeśli deszcz pogorszy się w nocy, będą musiały zawiesić, a mecz zostanie zawieszony. MLB podejmuje wszystkie decyzje związane z pogodą w okresie posezonowym i woli rozgrywać dziewięć nieprzerwanych inningów po zakończeniu ligi.

Oto godzinowa prognoza pogody na poniedziałek wieczorem z CBS News Philadelphia:

W grze 3 prognozowany jest deszcz przez całą noc. CBS News Filadelfia



Po wznowieniu World Series we wtorek, leworęczny Ranger Phillies Suarez (10-7, 3.65 ERA) i Lance McCullers Jr. (4-2, 2.27 ERA) będą startować.

Przypadkowo Filadelfia była miejscem najbardziej niesławnego kryzysu pogodowego MLB World Series. Piąty mecz World Series 2008 został zawieszony w szóstej rundzie z powodu deszczu. The Promienie Mecz zakończył się remisem 2-2 w poprzedniej połowie zmiany, podczas gdy kluby grały w deszczu. Następnie ówczesny komisarz Bud Selig ogłosił, że wszystkie mecze World Series będą obejmować pełne dziewięć rund.

„Nie pozwolę, aby tak się stało.” Selig powiedział The Associated Press, gdy zapytano go o możliwość skrócenia przez deszcz World Series. „Muszę użyć własnego osądu. Gra byłaby opóźniona, dopóki pogoda nie pozwoliłaby nam kontynuować. Mogło to być 24 godziny lub 48 godzin, czy kto wie?”

Następnego dnia nastąpił piąty mecz, w którym Phillies wygrali swoje pierwsze mistrzostwo World Series od 1980 roku dzięki siódmej inauguracji singla RBI Pedro Feliza.