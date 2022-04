W liście do Federalnej Komisji Handlu dowódcy z Waszyngtonu stanowczo zaprzeczają nieprawidłowościom finansowym

W liście do Federalnej Komisji Handlu dowódcy Waszyngtonu stanowczo zaprzeczyli zarzutom o wykroczenia finansowe, powołując się na powód, dla którego agencja stanowa nie powinna prowadzić śledztwa.

22-stronicowy list od prawnika panelu Jordan Sieve – prezes FTC Lina M. Wysłane do Khana i odebrane przez ESPN – zaprzecza zarzutom postawionym przez Jasona Friedmana, byłego pracownika grupy. NFL, aby zwiększyć swoje przychody. Oprócz listu były 83 strony podpisanych oświadczeń, e-maili i tekstów.

Paul Szczeński, były dyrektor finansowy zespołu od ponad ośmiu lat, powiedział w podpisanym oświadczeniu: „Mogę bez wątpienia powiedzieć, że nie pomogłem w utrzymaniu 'drugiego zestawu’ ksiąg, ani nikomu innemu”.

Te punkty zostały zgłoszone przez House Committee on Oversight and Reform w liście do FTC w zeszłym tygodniu, podkreślając zarzuty Friedmana, który spędził 24 lata w dziale biletów firmy jako wiceprezes ds. sprzedaży i obsługi klienta. Został zwolniony w październiku 2020 roku, dwa miesiące po tym, jak Jason Wright objął stanowisko kapitana drużyny.

FTC potwierdziła otrzymanie pisma, ale generalnie nie określiła, czy zbada sprawę. Może również zostać przeniesiony do Prokuratora Generalnego w stanie Maryland; Waszyngton; I Wirginia. Wszystkie zostały skopiowane w liście do FTC.

Mitch Gershman, były dyrektor naczelny Waszyngtonu, mówi, że list Friedmana został oparty na twierdzeniach Friedmana, że ​​były „bezpodstawne”, „fałszywe i nieodpowiedzialne” oraz „czysta spekulacja”. Molestowanie seksualne w artykule w Washington Post. Friedman nie zajmował się księgowością, więc Gershman i wsp. stwierdzili, że nie wszystkie dyskusje finansowe mają charakter prywatny. Friedman pracował na terenie zespołu w Landover w stanie Maryland, około godziny drogi od obiektów szkoleniowych w Ashburn w stanie Wirginia, gdzie, zgodnie z listem, pracowały działy finansów i księgowości.

Ponadto pismo stwierdzało, że komisja nigdy nie miała możliwości ustosunkowania się do zarzutów Friedmana. Przedstawiał Friedmana jako niezadowolonego byłego pracownika, który do niedawna przekonywał wielu w firmie, w tym Wrighta, za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS-a, aby umożliwić mu powrót. Pochwalił go w 2020 roku.

W styczniu wysłał e-mail do Wrighta: „Miałem rok, aby pomyśleć o moich przeszłych niedociągnięciach. Jestem wyuczony i przepraszam za te niedociągnięcia. Jeśli mnie powitasz, będę służył pomocą. „

Friedman powiedział, że system celowo kategoryzował dochody z biletów dostępnych tylko w trybie Standing Room jako dochody z meczów i koncertów w college’u, co pozwalało im zgarnąć pieniądze i podzielić się ich częścią z ligą. Powiedział, że nie wypłacił kaucji z biletów okresowych i dotknął 2000 klientów kosztem 5 milionów dolarów.

Ale list Waszyngtona mówi, że istnieją dowody na to, że nie przekierował dochodów z meczów NFL na inne imprezy. 6 maja 2014 r. Friedman wysłał e-mail do Stephena Choi, głównego księgowego Waszyngtonu, prosząc o pomoc w dodatkowej sprzedaży biletów i przetwarzaniu przychodów.

W e-mailu wspomniano, że Friedman pobiera 55 USD za bilet, ale w systemie są one ustalone na 44 USD. Różnica zostanie zapisana jako fałszywa opłata licencyjna. Zgodnie z e-mailem, Choi poinstruował go, aby wykorzystał dodatkowy „sok” o wartości 11 USD na bilet na mecz Navy-Notre Dame w tym samym roku. „Sok” to termin używany do opisania ukrytych dochodów zespołu, powiedział Friedman. W liście Waszyngtona stwierdzono, że „sok” to slangowe słowo oznaczające „odwrócenie dochodów”.

Zespoły muszą dzielić 40% swoich przychodów z pozostałymi 31 zespołami. Ale gra w college’u była uważana za osobę, która nie zarabiała na dywidendzie, co oznacza, że ​​Waszyngton otrzyma dodatkowe 162,360 dolarów bez utraty udziału w tablicy podziału dochodów.

W liście do Waszyngtonu Choi wysłał e-mail do księgowych, którzy uwolnili Friedmana z łańcucha. W sierpniowym e-mailu Tray Flight, który był wymieniony jako kierownik działu finansów zespołu, powiedział Choi i Shensky, że „opłata licencyjna marynarki wojennej została przeniesiona do 14RedRev”. Obecnie jest uważany za dochód Redskins z 2014 r.; Wiadomość e-mail zawiera zrzut ekranu księgowego o wartości 162,360 USD wymienionej pod 14RedRev.

W piśmie wskazano, że grupa podlega corocznemu audytowi BDO i jest audytowana co kilka lat przez audytorów NFL Ernst & Young. Friedman twierdził, że dochody z wydarzeń innych niż NFL w dziedzinie FedEx nie podlegały tym audytom. List Waszyngtona stwierdza, że ​​to nieprawda.

W swoim oświadczeniu Szczeński powiedział: „Nie ma rodzajów wydarzeń, które są 'wykluczone’ z audytów zewnętrznych; koncerty, mecze futbolu uniwersyteckiego i mecze piłki nożnej są częścią audytowanych sprawozdań finansowych zespołu i mogą podlegać kontroli”. Były doradca generalny David Donovan powiedział to samo w swoim oświadczeniu pod przysięgą.

List stwierdza również, że komisja Izby nie powinna była polegać na zeznaniach Friedmana co do tego, kiedy miał miejsce program podziału dochodów. Friedman powiedział, że stało się to „głównie od 2010 do 2015 roku”. Z listu Waszyngtona wynika, że ​​grupa odpisała 27 milionów dolarów z NFL, co ograniczyło udział w przychodach z powodu płatności za zatwierdzone projekty w 2013 roku i zakończyło się dwa lata później. List stwierdza, że ​​zwolnienie było znane działowi księgowości i finansów zespołu, ale „nie było znane Friedmanowi”. Wcześniej Waszyngton miał 15-letnią zniżkę, która zakończyła się w 2012 roku, ponieważ zapłacił za stadion.

List stwierdza również, że Friedman mylił się co do tego, jak grupa obsługiwała depozyty zabezpieczające. Powiedział, że od przejęcia zespołu Snyder w 1999 roku stworzył sztuczne bariery, aby utrudnić klientom pobieranie kaucji. Albo będą atakować depozyty od ludzi, którzy zapomnieli, co zrobili, lub którzy odziedziczyli mandaty, lub którzy nie wiedzą, że coś istnieje. Na rachunkach firmowych, powiedział, nazwa kontraktu może z czasem ulec zmianie i po raz kolejny nowa osoba może nie wiedzieć o pierwszej wpłacie. Friedman, szefowie zespołów, powiedzieli pracownikom, aby utrudnili klientom wypłatę depozytów, zwiększając liczbę kroków wymaganych do otrzymania gotówki. Część depozytów została wycofana.

Friedman powiedział także House Committee, że po roku jako właściciel Snydera grupa przestała zbierać depozyty. Donovan, który opuścił zespół w 2011 roku, powiedział, że Friedman nigdy nie wniósł przeciwko niemu zarzutów. W swoim oświadczeniu Szczeński stwierdził, że jedyny depozyt, który został przeliczony na dochód, miał miejsce, gdy klient nie dotrzymał umowy. Powiedział, że w ciągu 10 lat zarobił dodatkowe 200 000 dolarów.

List zawiera również kopię listu firmy do klientów z 2014 roku. Dołączone są pola, aby sprawdzić, czy nazwa i adres na koncie są poprawne. Zawiera adres zwrotny listu do zwrotu oraz adres e-mail, który klienci mogą wysłać zamiast tego.

Ponadto nieodebrane mienie grupy, w tym depozyty zabezpieczające grupy, zostało zweryfikowane w 2014 r. przez wydział nieodebranych nieruchomości Departamentu Skarbu Wirginii, który w pełni uzyskał dostęp do informacji o depozytach zabezpieczających zespołu. Po dokonaniu przeglądu departament nie zalecił dalszych działań, ale zamiast tego grupa zgłosiła 7 330,15 USD jako „porzuconą własność” do stanu jako nieodebrane fundusze.

Wreszcie pismo stwierdzało, że komisja nie zaaprobowała praktyki Friedmana w zakresie sprzedaży biletów publicznych brokerom w 2009 roku.

Friedman powiedział komisji Izby Reprezentantów, że dał się nabrać na praktykę i powiedział komisji, że Choi i Kershman otrzymali błędną interpretację statusu ich biletów. Friedman powiedział, że potencjalni klienci nie mają biletów publicznych, co skłoniło ich do zakupu miejsc klubowych. Zgodnie z listem, NFL nie ma polityki przeciwko sprzedaży pośrednikom biletów w 2009 roku. Powiedział również, że żadna z umów zawartych przez Friedmana nie została zatwierdzona przez dział finansowy lub prawny zespołu. List twierdzi, że Friedman użył pieczątki z podpisem Gershmana i pozwolił mu „zachować kontrakty w tajemnicy”.

„Kiedy [Snyder] Poinformowany, że nie był szczęśliwy – powiedział Gershman w swojej spowiedzi. Ze znacznymi nakładami finansowymi na zespół, pan. Nie ma sensu mówić ci teraz – nie chcę psuć niespodzianki.”

Donovan powiedział w swoim oświadczeniu pod przysięgą, że zalecił Snyderowi usunięcie Friedmana po incydencie. Zamiast zwolnić Friedmana, oskarżył ją o podwyżkę.