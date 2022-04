NBA Playoffs 2022 – LeBron, Kevin Love i inni reagują na thriller Brooklyn Nets-Boston Celtics Game 1

Proszę, potraktujemy to poważniej. Play-offy NBA 2022 mają dobry początek, a mecz 1 z serii play-off pierwszej rundy między Brooklyn Nets a Boston Celtics nie jest wyjątkiem. Zwycięstwo Bostonu na 115-114 dało wielkie emocje. Jason Tottam I Kyrie Irving.

Tatum (31 punktów) zapewnił Celtics zwycięstwo, gdy złapał podanie Marcus Smart, Obróć się przed upływem czasu i spadł na okrążenie. Zwycięstwo to czwarty z rzędu 30-punktowy mecz Tottenhamu w play-offach do ostatniego sezonu po sezonie. 24-latek dołączył do Larry’ego Birda w 1987 roku, tworząc najdłuższą linię w historii Celtów.

Po stronie Nets, Irving był gospodarzem programu. Zdobył 39 punktów, w tym 18 w czwartej kwarcie. Kevin Durand Dodał 23 punkty, ale wykorzystał defensywną presję Bostonu, aby odwrócić sytuację dla gwiazdy z Brooklynu, zmniejszając ją do zaledwie 9 na 24.

Mecz – który wciąż był w równowadze na dwie minuty przed końcem – był ligowy.

James Lebron, Tremond zielony, Kevin Love Wiele innych gwiazd NBA zwróciło się do palców Twittera, aby zareagować na umiejętności Kyrie, buzzer-beater Tatum i sześć innych podobnych gier:

Młody God-Rye jest bardzo utalentowany w koszykówce !!! Niemożliwy talent !! – LeBron James (ங் KingJames) 17 kwietnia 2022

Szkoda, że ​​nie jest w pierwszej 75! ? https://t.co/jQyMvd0qXO – LeBron James (ங் KingJames) 17 kwietnia 2022

Wow, co za decyzja … – Kevin Love (kevinlove) 17 kwietnia 2022

Czy możliwe jest jeszcze 6 gier…? Epicki – Kevin Love (kevinlove) 17 kwietnia 2022

Ta seria JT Spin Cycle – Bradley Peel (@ RealDealBeal23) 17 kwietnia 2022

JT do gry – Mosty Milesowe 17 kwietnia 2022

Co za gra !! – Mosty Milesowe 17 kwietnia 2022

Ta seria będzie świetna! – Theo Pinson (tpinsonn) 17 kwietnia 2022

Rozgrywki NBA !!! Wow – Dejounte Murray (DejounteMurray) 17 kwietnia 2022

Co za gra … – மJamal Crawford (@JCrossover) 17 kwietnia 2022

Co za gra !! – Erwin Magic Johnson (MagicJohnson) 17 kwietnia 2022