Pomimo pokonywania Atlanty Hawks w grze Miami Heat 1, Trey jest nieufny wobec Younga

MIAMI – Ochrona przed wysoką temperaturą mogła udusić gwiazdę Atlanta Hawks Trey Young Wszystkie niedzielne mecze to 115-91. Mecz 1 wygrywa serię w pierwszej rundzie, ale numer Wschodu. Jednomiejscowe Young i ósme Jastrzębie wiedziały, że nie mogą oczekiwać, że ucichną.

„On uderzy piłkę”, powiedział Heat BJ Tucker Powiedział o Youngu. „To gra. Patrzysz na to. Traktuj go w ten sam sposób w następnym meczu. Oczekuj, że odda dużo więcej strzałów i będzie bardziej agresywny, więc musimy wnieść ten sam rodzaj energii, ponieważ będzie dobrze ”.

Dwa zwycięstwa Atlanty w barażach to średnio 31 punktów. Po zajęciu ósmego miejsca, Young był lepszy o 8 punktów w niedzielnym strzelaniu 1:12, pozostawiając Younga w niedzielę (0:-7 za 3) i miał więcej obrotów (sześć) niż asyst (cztery). Według statystyk i badań informacyjnych ESPN, jego 8,3% strzelectwa, w połączeniu z sezonem zasadniczym i play-offami, było powiązane z najgorszym procentem rzutów z gry w jego karierze.

Hawks zdobyli pierwsze trzy punkty w meczu, ale to był cały upał, a Miami prowadziło z 32 punktami w czwartej kwarcie. Trener Hawks, Nate Macmillan, wiedział o szybkim powrocie od piątkowego zwycięstwa w play-off w Cleveland do 13:00 w niedzielę do Miami Local Diff, na dwie minuty i 34 sekundy przed końcem trzeciej kwarty, pociągając Younga i stawiając go na ławce. Sporty.

„Miami grało na innej pozycji” – powiedział Macmillan. „Musimy przejść na inny poziom. Jest inny poziom powagi, z którą jesteś zamknięty w wygrywaniu każdego posiadania piłki. W tych grach musimy przetwarzać i oceniać każde posiadanie piłki”.

Heat z pewnością zobaczy najlepszą wersję Younga w Game 2 we wtorek.

„Słuchaj, on zrobi więcej niż jeden strzał.” Kyle Lori Zdobywca 10 punktów i 9 asyst. „Dostanie więcej niż cztery pomoce. Zaraz eksploduje. Ale musimy być cierpliwi i jesteśmy zdeterminowani w tym, co robimy”.

Miami, który zajął czwarte miejsce w NBA w rankingu defensywnym w sezonie zasadniczym, wykorzystał plany zmiany Younga, próbując go zneutralizować, gdy Atlanta ustawiła ekrany na jego głównym obrońcy i próbowała go uwolnić. Ochrona cieplna została wzmocniona przez powrót Pam AdebajoTegoroczny wieloletni defensor, po raz pierwszy od 8 kwietnia zagrał w ostatnim turnieju Kovit-19.

„Zatrzymaj się przed nim” – wyjaśnił Jimmy ButlerMężczyzna, który zdobył 21 punktów w 9 z 15 strzelanin, został zapytany o strategię Miami w Young. „Ciągle przełamuje obronę i pomaga ci. Jeśli nie pomożesz, to jest linia. [or] To pływak. Jeśli pomożesz, za każdym razem atakuje właściwą osobę [with a pass]. Myślę, że wykonaliśmy świetną robotę poruszając nogami i pozostając przed nim bez faulowania ”.

Zgodnie z drugim widmem, upał zmienił się 21 razy w porównaniu z Youngiem w grze 1, co dało 0,8 punktu na bezpośrednią selekcję. W sezonie zasadniczym Young pokazał w niedzielę doświadczenie Miami w tej dziedzinie, zdobywając średnio 0,96 punktu na bezpośrednią selekcję przeciwko wszystkim przeciwnym zespołom, które zwróciły się przeciwko niemu.

Zapytany o odejście z zespołu trenera Heat, Erica Spolstry, powiedział: „Wszystko jest pod ręką”. Kaleb Martin Jako główny obrońca Younga zmienił misję w niedzielę, podobnie jak upał sezonu zasadniczego. „Cokolwiek jest potrzebne”.

Young przyznał się do zmęczenia spowodowanego tym stołem, ale przyznał, że obrona Miami była czynnikiem decydującym o dołączeniu jego własnego wyniku do drugiej pod względem liczby trójek, które spróbował w meczu.

„Zdecydowanie czujesz ciężkie nogi, ale musisz je pożyczyć” – powiedział Young. „Wyszli agresywnie. Wyszli z taką energią”.

Heat oczekuje od Younga precyzyjnego podejścia do odbicia.

— Lepiej bądź na krawędzi — powiedział Spolstra. „Musisz być na krawędzi. Ta drużyna może naprawdę zdobyć punkty w klastrach. Oczywiście Trey Young może strzelać w dowolnym momencie. Więc jeśli w każdej chwili odprężysz się i nagle trafi w parę, zmieni się o wiele więcej. Ty muszę to uszanować.

„Nasi ludzie mają ten szacunek, ale nawet z szacunkiem, nawet na krawędzi, wciąż jest utalentowany. Dlatego musimy być gotowi na drugą grę, aby jakoś zniszczyć to wspomnienie i zachować tę przewagę”.

Young, który w zeszłym roku doprowadził Atlantę do niespodzianki, która zajęła piąte miejsce w zeszłym roku, powiedział, że doświadczenie przypomina, jak szybko Hawks mogli przegrać 1:0 z ostatnim mistrzem Milwaukee Bucks, zanim przegrali serię na szóstym miejscu. Huśtać się.

„Musisz wygrać cztery mecze, aby wygrać serię, wygrywasz jeden, a nie wszystkie” – powiedział Young. Gdyby tak było, doszlibyśmy do finału w zeszłym roku.