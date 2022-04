Hunter Green z Cincinnati Reds ustanawia rekord przegranej z Los Angeles Dodgers

Los Angeles – Cincinnati Red Rookie podczas chłodnego wieczoru w południowej Kalifornii Łowca zielony Przyniósł rekordowy upał.

Po pięciu niesamowitych rundach Los Angeles Dodgers w końcu zostali złapani.

Tokarz drzew Rozpoczął dwubiegowy home run, aby przełamać bezbramkowy remis w szóstym meczu, a Dodgers pokonali Skating Reds 5:2 w sobotni wieczór, odnosząc piąte zwycięstwo z rzędu.

W swoim bardzo wyczekiwanym powrocie do domu Green wykonał 39 rzutów na 100 mil lub szybszych – więcej niż jeden mecz, odkąd w 2008 roku rozpoczęto śledzenie rzutów. Poprzedni wynik New York Mets Ace wynosił 33. Jakub Digrom Ostatni czerwiec.

22-latek praworęczny, który rozpoczynał swoją drugą ligę główną i chodził do liceum w pobliskim Sherman Oaks, rzucił 13 wyciągów z prędkością co najmniej 101 mil na godzinę – kolejny rekord dla początkującego.

Ten moment w końcu trafił na green w trzeciej rundzie, ale tylko emocjonalnie. Powiedział, że został ze łzami na ławce pośród majestatu imprezy i udusił się po wyjściu z szóstej maty.

„Żałuję, że odnieśliśmy sukces, ale to była świetna zabawa” – powiedział Green. „Podważanie tej linii to niesamowite uczucie i doświadczenie. Freddie [Freeman] Dało mi trochę miłości, czubek miłego kapelusza, więc było fajnie. Cieszę się, że rodzina mogła to zrobić tutaj i go gościć.”

Ale szybkość Greena była wkrótce po jego występie i skończyło się na miejscach lewego pola z prędkością 99 mil na godzinę do Turnera.

„Nadal musimy być gotowi na 99 z ładnym suwakiem i przyzwoitą zmianą” – powiedział Turner. „Niezależnie od tego, jak mocno rzuca, czy to 99 czy 101, jest twardy, ale myślę, że walczyliśmy i wykonaliśmy dobrą robotę”.

Turner zakończył trzy zwycięstwa, w tym pierwszy singiel bramkowy. Speedy Shortstop wygrał wszystkie osiem meczów w tym sezonie i powrócił w zeszłym roku w 27 meczach. To trzecia najdłuższa passa w historii zespołu z Los Angeles.

Rozrusznik Dodgersów Juliusz UriaszJego tempo zwolniło wiosną i przez pierwszy poza sezonem wyprzedził Greena, rezygnując z wygranej w ponad pięciu zamkniętych rundach.

The Reds nie odnieśli do tej pory swojej pierwszej wygranej Tyler Stephenson Ostatni drugi stymulator został rozdarty Max Munsey W piątym. Kilka rund później Dodgersi wreszcie przełamali impas.

Austin Barnes W szóstym meczu objął prowadzenie w pojedynczym biegu z Greenem. Turner, po przerwie 1-1, uderzył w trybunę na pół na lewym boisku w pierwszym home runie sezonu.

Freeman zaatakował, ale podanie Stephensona dotarło do pierwszej bazy. Justin Turner Lewo i został zastąpiony przez menedżera Reds Davida Bella Greena jako praworęcznego gracza Rolnik Buck.

Dodgersi dodali jeszcze dwa przejazdy, z których jeden został obciążony Green Chris Taylor Zdobył singla w dwóch przejazdach.

„On tak naprawdę nic nam nie da, więc musimy na to zapracować” – powiedział Turner. „Porzucił nas w pierwszych 5 i pół inningu i w końcu do niego dotarliśmy. Ale jest bardzo dobry i cieszę się, że wygraliśmy”.

Zielony (1-1) zrezygnował z trzech przejazdów (dwa zarobione) w pięciu inningach w pięciu inningach, bez spacerów i sześciu skreśleń. Rzucił 80 boisk.

The Reds przegrali piąty mecz z rzędu – ostatnie zwycięstwo, kiedy Green zadebiutował w lidze w Atlancie w ostatnią niedzielę.

Po pierwsze, Green powiedział, że uderzył w ławkę w trzeciej rundzie.

„Nie płakałem, to złe słowo” – zaśmiał się. „Byłem trochę rozdarty.

„Siedziałem na ławce i uderzyło mnie przypadkowo. Myślę, że spojrzałem w górę i usłyszałem jego ryk i emocje. … tutaj na górze jest zupełnie inna sytuacja.

Duża scena nie wstrząsnęła nim na boisku. Home run Turnera również pojawił się na boisku na skraju płyty.

„Zazwyczaj rozgryzanie tego zajmuje trochę czasu [composure] Dla młodego zawodnika „Bell powiedział”. Dostaje swoje chwile, ale doświadczenie, które zdobywa, przyspiesza ten wzrost”.

Freeman dodał ofiarę w siódmym miejscu, aby zrobić 5-0.

Urias wyszedł z jednego i wyrzucił pięciu. Po tym, jak w swoim debiucie w sezonie osiągnął 91, był na 92 ​​mil na godzinę z zasięgiem pękania. W zwycięskim sezonie 2021 w 2021 nadal jest poniżej swojej średniej prędkości 94 mil na godzinę.

RBI Groundout i RBI Singles Taylora Naguina zapewniły the Reds dziewiąte miejsce w tabeli wyników. Tommy Bam Z ulgą Mitch Biały.

Daniel Hudson Dostał dwa outy za swoją pierwszą obronę w tym sezonie.

Evan Phillips (1-1) wygrał bezbramkową szóstą inningiem.

wykonawcy

The Reds wysłali praworęcznego Rileya O’Briena do Seattle po nazwisko gracza lub pieniądze. O’Brien został zatrudniony w środę, aby znaleźć się na liście 40-osobowych lewych obrońców. Nick Lodolo.

Pokój trenera

Czerwony: INF / OF Nick Sensel Covit-19 został dodany do listy kontuzjowanych w piątek, chociaż Bell powiedział, że Sensex nie dał pozytywnego wyniku. Sensel był chory przed piątkowym meczem. RHP Daniel Duarte Triple-A został odwołany z Louisville. …napięcie mięśnia udowego do 2B Jonathan Indie Postęp trwa i będzie czekać do niedzieli, aby zdecydować, czy konieczne jest przesunięcie IL.

Cheaty: RHP Tommy ConleyTommy John, który po operacji miał tylko jedną główną ligę od 2019 roku, odbył w piątek swoją trzecią z rzędu bezbramkową trasę rehabilitacyjną w klasie A Rancho Kukamongka.

Następny

Czerwony: RHP Tyler Mahley (1-0, 1,00 ERA) w niedzielę rozpoczął swój trzeci sezon w finale serii. Był 2-1 w czterech startach przeciwko Dodgersom w erze 2.05.

Spryciarze: LHP Andrzej Heaney (0-0, 0.00) Zagra u siebie ze swoją nową drużyną po raz pierwszy od wtorkowego spotkania w Minnesocie z 40 rundami bez porażki.