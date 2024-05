W nowym filmie „Na noże” w roli głównej Kerry Washington

Axel/Bauer-Griffin/FilmMagic/Carlos Alvarez/Getty Images

Ekskluzywny: Najnowszy Wyjęte noże Kontynuacja otrzymała niedawno tytuł, a teraz w serwisie Deadline dowiadują się, że dodaje swojemu zespołowi więcej gwiazdorskiej mocy, a zdobywczyni nagrody Emmy Kerry Washington dołączy do Daniela Craiga w serwisie Netflix. Obudź się truposzu: tajemnica wieczornego wyjścia. Dołącza do nowych członków obsady: Josha O’Connora, Kayleigh Spaney i Andrew Scotta, a Craig powraca jako światowej sławy detektyw Benoit Blanc w reżyserii Riana Johnsona. Johnson napisał scenariusz i zajmuje się produkcją T-Street wraz ze swoim partnerem-producentem Ramem Bergmanem.

Szczegóły fabuły nie są znane. Najnowszy film, Szklana cebula, wycofał się w 2022 roku, powracając jako Craig Blank. Film miał swoją premierę w serwisie Netflix, a streamer podpisał kontrakt o wartości 450 milionów dolarów na oba seriale, trzecie z tej serii.

The Wyjęte noże Seria nie jest obca dostarczaniu zespołów pełnych gwiazdorskiej mocy i ta część nie jest wyjątkiem. Produkcja ma się rozpocząć w przyszłym miesiącu, a Netflix planuje premierę w 2025 roku.

Najbardziej znana z nagrodzonej nagrodą Emmy roli Olivii Pope w przebojowym serialu korupcja, Waszyngton jest w dalszym ciągu zajęty sprawami fabularnymi i telewizyjnymi. Wkrótce będzie można ją zobaczyć w filmie Netflix Sześć potrójnych osiem Wyreżyserowane przez Tylera Perry’ego. Niedawno zakończył także produkcję filmu akcji Lionsgate Siła Cienia A jego program w Hulu ma drugi sezon nie przebywa w areszcie, W rolach głównych występuje także Delroy Lindo.

Reprezentują go CAA, Washington Square Arts i prawniczka Gretchen Rush.

