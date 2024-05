To monumentalny tydzień w historii baseballu, ponieważ w środę statystyki Ligi Negro oficjalnie stały się częścią rekordu wszechczasów Major League Baseball.

Firma zgłosiła się jako pierwsza USA DZIŚ BOB NIGHTENGALEPojawia się 3 i pół roku po pierwotnym ogłoszeniu przez ligę MLB, że podniesie ligi murzyńskie do rangi najwyższej ligi, umożliwiając opowiedzenie całej historii amerykańskiego baseballu za pomocą liczb, bez pomijania kogokolwiek.

Dawni giganci sluchacz Barry BondsJednak po integracji z Negro Leagues nie był już w stanie utrzymać dwóch rekordów, w tym procentowego wyniku w jednym sezonie (0,863) w 2001 r. i rekordu OPS w jednym sezonie (1,421) w 2004 r. – oba te rekordy należą do niego obecnie . Należy do łapacza Hall of Fame, Josha Gibsona.

Gibson całą swoją karierę spędził w ligach murzyńskich w latach 1930, 1933-40 i 1942-46 i jest obecnie rekordzistą ligi MLB w jednym sezonie. (1,474 w 1937 r.) po konsolidacji statystycznej. Zostaje także liderem kariery MLB we wszystkich trzech kategoriach.

„Jeśli słyszycie teraz nazwisko Josha Gibsona, to nie tylko jest on najlepszym graczem lig murzyńskich” – powiedział prawnuk Gibsona, Sean Gibson „Słowikowi”, „ale największym w historii. To nie tylko statystyki lig murzyńskich. To są statystyki pierwszej ligi baseballu.

„To reprezentuje nie tylko rodzinę Josha Gibsona, ale 2300 mężczyzn, którzy nigdy nie mieli okazji grać w ligach murzyńskich. [in the Major Leagues].”

Bonds nie jest jedyną legendą Giants, na którą wpływa zalew nadchodzących statystyk. Willie Mays otrzyma wzmocnienie Jego sezon w ligach murzyńskich 1948 W drużynie Birmingham Black Bears ma obecnie 3293 trafienia w karierze – w porównaniu z 3283. Sprawdzając statystyki Ligi Murzynów za lata 1949 i 1950, Mays dodał do swojej sumy jeszcze więcej trafień.

„Jesteśmy dumni, że oficjalny rekord historyczny obejmuje teraz graczy z Ligi Negro” – powiedział w oświadczeniu komisarz MLB Rob Manfred (h/t Yahoo Sports) „Inicjatywa koncentruje się na zapewnieniu przyszłym pokoleniom fanów dostępu do statystyk i kamieni milowych wszystkich tych, którzy umożliwili powstanie lig murzyńskich. Ich osiągnięcia na boisku będą bramą do lepszego poznania historii Ameryki na temat tego zwycięstwa i ścieżki co doprowadziło do debiutu Jackie Robinsona w Dodgerze w 1947 roku.

To z pewnością dobra wiadomość, że cała bogata historia baseballu zostanie oficjalnie uwzględniona, gdy fani będą rozmawiać o najlepszych sportowcach, którzy kiedykolwiek grali w tę grę. Choć Bonds awansował w rankingach wszech czasów, z pewnością pozostaje w tej kategorii.

